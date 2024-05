Britney Spears allarma nuovamente i fan: perché e cosa è successo

Quando nel 2021 Britney Spears venne dichiarata libera dalla tutela del padre e con tutti i diritti di decisione e scelte che prima dovevano essere valutati e approvati, sembrava la fine di un incubo per la cantante. I fan della popstar si sono battiti per anni con l’intenzione di sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere che l’artista potesse essere libera di vivere la propria esistenza senza alcuna costrizione o regola esterna. Dal 2019, il movimento è diventato sempre più popolare e virale, portando anche diversi colleghi della Spears ad esporsi in prima persona, da Miley Cyrus a Cher. E così la tutela, che era stata ordinata dal tribunale, anche dopo aver ascoltato la stessa Britney Spears chiedere a gran voce di poter riacquistare la propria autonomia, fu interrotta insieme alla la custodia di beni e decisioni legate alla tutela e alla figura del padre, permettendo alla cantante di tornare ad essere libera e senza vincoli. Ma, a quel punto, qualcosa ha iniziato a destare ulteriori preoccupazioni…

I fan nuovamente preoccupati per Britney Spears

Britney ha annunciato di non voler più tornare a fare musica né ad esibirsi dal vivo in tour, come era “costretta” anni prima, sotto la tutela del genitore. Nonostante la delusione, i fan hanno comunque continuato a sostenere la loro beniamina. Ma, negli ultimi tempi, la preoccupazione è tornata a salire. La cantante ha continuato a pubblicare bizzarri e curiosi video mentre balla, davanti ad una telecamera, condividendo spesso pensieri e sfoghi pubblici. Si è lasciata con il marito, Sam Ashari, e, secondo gli ultimi gossip, si starebbe frequentando con Paul Richard Soliz. Secondo quanto emerso, i due si sarebbero conosciuti nel 2022, quando l’uomo è stato assunto per svolgere compiti di manutenzione nella sua casa. Ma si sarebbero iniziati a frequentare solo dopo la fine della sua storia d’amore con il marito modello. Quello che più preoccupa i fan è proprio la figura di Soliz. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe alcuni precedenti penali con accuse per molteplici reati. Tra questi risulterebbe disturbo della quiete pubblica, messa in pericolo di minori e guida senza patente. Inoltre, nel dicembre 2020, è stato arrestato per possesso di un'arma da fuoco da parte di un criminale e possesso illegale di munizioni. Decise di dichiararsi non colpevole e fu condannato a due anni di libertà vigilata, scontando tre mesi di prigione. A inizio maggio 2024, i due hanno soggiornato all’hotel Chateau Marmont ma alcune persone della struttura avrebbero notato la cantante discutere con i dipendenti dell’albergo, minacciando ospiti e personale. A quel punto sarebbe stata chiamata la polizia e un’ambulanza per “una donna ferita”. Non c’è stato nessun ricovero né alcun fermo ma le immagini della cantante, a piedi nudi, in strada, mentre stringeva un cuscino, hanno destato seria attenzione. La cantante ha poi cercato di rassicurare tutti raccontando di aver avuto solo una storta alla caviglia (mostrando la foto del piede) e accusando la madre di essere coinvolta in prima persona nel clamore mediatico nato in quel momento.

Ma, tra spiegazioni e smentite, le parole della cantante sono apparse confuse e il timore che possa trovarsi in una situazione o in un ambiente pericoloso, ha portato i fan a temere nuovamente per lei. Inoltre, secondo le ultime notizie da persone vicine alla cantante, la Spears non starebbe prendendo le medicine prescritte, berrebbe e utilizzerebbe vari farmaci, scelta non sana visto i problemi legati all’abuso di sostanze che l’hanno portata in riabilitazione più volte, in passato. Tutto questo unito a sbalzi d’umore e collera con rabbia anche fisica. Molte persone intorno a lei lanciano l’allarme e chiedono l’intervento di una nuova tutela (senza il padre) per riportare una sorta di equilibrio nella sua vita.