"Brenda Lee, 78 anni, conquista il trono di regina di Natale"

Mariah Carey perde lo scettro di regina di Natale, almeno nelle classifiche. Al suo posto sul trono è salita Brenda Lee, che, con il suo brano, Rockin’ Around the Christmas Tree, si è piazzata al top di Billboard Hot 100. All I Want For Christmas Is You della Carey è scivolato al secondo posto. La gloria per la Lee, 78 anni, arriva dopo 65 anni. Rockin’ Around the Christmas Tree è uscito infatti per la prima volta nel 1958. Quest’anno il brano ha raggiunto 35 milioni di streaming ed è stato passato in radio 21 milioni di volte.