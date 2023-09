Borsa da ufficio, quale scegliere? Guida all’acquisto perfetto

Le borse da ufficio rappresentano una soluzione ideale per i professionisti che si spostano frequentemente per lavoro, portando con sé documenti, computer e altri accessori necessari per svolgere le loro attività. Sebbene le regole di abbigliamento in azienda siano diventate più flessibili nel corso degli anni, i capi di vestiario e gli accessori che si indossano e si portano con sé continuano a costituire un importante mezzo di comunicazione non verbale che influisce sulla propria immagine e quindi sulla propria reputazione professionale. Ecco perché è importante fare una scelta oculata che rispecchi lo stile personale e che sia funzionale allo stesso tempo. Affidati a marche di qualità, compatibilmente al budget che hai a disposizione.

Esigenze

Prima di tutto, considera quali oggetti devi trasportare regolarmente per lavoro, per esempio un laptop, documenti, dispositivi elettronici, penne, taccuini, quaderni, agende e quant’altro. Determina la quantità di spazio necessario per contenere tutti questi elementi analogici e digitali.

Materiale

I materiali con cui sono realizzati le borse da ufficio sono importanti non solo sul piano estetico, ma anche per la durata nel tempo. La pelle offre uno stile classico, elegante e durevole, ma se sei spesso in movimento e devi spostarti frequentemente i materiali sintetici contemporanei forse sono più azzeccati dal momento che alcuni di essi sono resistenti all'acqua e alle intemperie.

Dimensioni e peso

Assicurati che la borsa che prendi sia abbastanza grande da contenere tutto ciò di cui hai bisogno, ma non così grande da diventare ingombrante. Considera anche il peso della borsa vuota, poiché dovrai portarla con te tutto il giorno e magari anche all’aperitivo o a una cena se non riesci a passare nuovamente da casa dopo l’ufficio.

Design

Verifica se la borsa dispone di tasche e scomparti interni per tenere tutto in ordine. Gli scomparti possono aiutarti a tenere separati documenti, dispositivi e altri oggetti per avere tutto in ordine e a portata di mano.

Comfort

Se prevedi di portare in giro la borsa per lunghi periodi, può fare al caso tuo un modello che può essere indossato a tracolla o che sia dotato di maniglie, purché questi dettagli permettano una tenuta e una presa semplici e comode. Alcune borse da ufficio offrono cinghie imbottite, regolabili e, all’occorrenza, staccabili, in modo che esse possano adattarsi alle diverse situazioni. La versatilità dell’accessorio è utile soprattutto se devi partecipare a riunioni importanti o se sei in viaggio d'affari.

Stile

L’accessorio che scegli dovrebbe riflettere il tuo stile personale e adattarsi al tuo ambiente di lavoro. Opta per uno stile che sia professionale e si integri con il tuo guardaroba. Con colori classici come il nero, il marrone e il grigio si va sul sicuro.