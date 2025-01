Blasi "Vip attenti, Gf non sarà vacanza"

(ANSA) - ROMA, 16 SET - ''Sono felicissima di condurre il Grande fratello Vip, sono stata sempre una grande fan di questo reality che seguivo in tv sin dalla prima edizione. Per me si tratta della prima volta di un'esperienza televisiva in un reality e forse lo avrei fatto a suo tempo anche da concorrente chissà''. Ilary Blasy, in splendida forma sorridente, spiritosa con la battuta pronta non sbaglia un colpo alla presentazione del Gf Vip (al via su Canale 5 lunedì 19 settembre alle 21.20 circa) nella casa di Cinecittà. ''Non sono abituata alle conferenze stampa. A casa mia sono priorità di un'altra persona''. Nella Casa entreranno Costantino Vitagliano e Andrea Damante, Valeria Marini e Pamela Prati, Mariana Rodriguez, Elenoire Casalegno, il pugile Clemente Russo, Gabriele Rossi, l'ex calciatore Stefano Bettarini, Alessia Macari, Bosco Cobos, Laura Freddi, Antonella Mosetti insieme alla figlia ventenne Asia Nuccetelli.