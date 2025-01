BlackOut2, misteri ad alta quota. Preziosi: "Non fidatevi di nessuno"

Tra misteri insoluti e situazioni aperte, il finale della prima stagione di BlackOut ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso: è successa una catastrofe, una valanga, un terremoto? Cosa ci aspetta nella seconda? "Tantissima tensione. Molti nodi verranno al pettine, verrà smascherato l’assassino della prima stagione, ma non sarà l’unico omicidio, si aggiungeranno altre situazioni estreme e di pericolo anche con l’entrata in scena di nuovi personaggi e il mio personaggio di cui all’inizio molti diffidavano è il primo a non fidarsi dei nuovi arrivati" risponde Alessandro Preziosi, che interpreta Giovanni Lo Bianco, il protagonista della serie mistery thiller in alta quota girata nelle Valli del Primiero, Vanoi e Sagron Mis. La prima stagione ha avuto ottimi ascolti e ha ottenuto una nomination ai Nastri d’Argento. Il sequel arriva da stasera su Raiuno (e RaiPlay): sottotitolo Le verità nascoste.