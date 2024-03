Bioretinal Night Serum. Potenza, rapidità e cura tutto in una formula

Un anti-aging 11 volte più veloce del retinolo. Protagonista del nuovo siero notte firmato ’Freshly Cosmetics’, il retinale è il miglior alleato per una pelle tonica e uniforme. Di fatto, il retinale è il retinoide più potente e, allo stesso tempo, più rispettoso della pelle per ridurre le rughe, i segni dell’acne e ottenere una pelle rinnovata, più tonica, morbida e uniforme. Ma cosa sono i retinoidi? Sono le diverse forme di vitamina A, che per poter avere effetto sulla pelle deve trasformarsi. Per prima cosa l’ assumiamo attraverso gli alimenti, poi passa attraverso la circolazione sanguigna per arrivare alla pelle, prima sotto forma di retinolo, poi come retinale e infine come acido retinoico.

La vitamina A accelera il rinnovamento cellulare, rendendo la pelle più morbida, uniforme e riducendone la rugosità. Non solo ma rinforza la barriera cutanea: riduce la perdita di acqua e protegge la pelle dall’impatto con gli agenti esterni, stimolando la produzione delle proteine che formano la barriera cutanea. Infine la vitamina A è importante perché stimola la produzione di collagene prevenendo e riducento rughe, segni d’espressione e macchie.

Freshly lancia dunque il suo primo siero notte a base di retinale, il ’Bioretinal Night Serum’, arricchito con acido ialuronico con diversi pesi molecolari, per agire sia sul’epidermide che sugli strati più profondi della pelle. Potenza, velocità e delicatezza: tutto in una sola formula. Freshly ha creato anche un pack con la combo ideale per la skincare notte: si chiama ’Bioretinal Night Experience’ ed è una vera e propria esperienza per il viso.