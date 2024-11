Biondo cashmere, i riflessi dorati caldi di tendenza per l’inverno 2025

Man mano che l'aria si fa più fredda e le routine di bellezza si adattano ai trend emergenti di fine autunno, in vista dell’inverno 2025, anche il mondo delle tinte per capelli offre numerosi spunti e occasioni in linea con la stagione. Dando uno sguardo alle ultime tendenze, una proposta attuale per rinfrescare e rinnovare il proprio look è quella del biondo cashmere, una tonalità elegante e sofisticata che illumina il viso con riflessi dorati caldi e morbidi e che è stata sfoggiata di recente da celebrities come Gigi Hadid, Kate Moss e Alessandra Ambrosio.

Cos’è il biondo cashmere

Gli esperti sottolineano che il biondo cashmere non è una semplice e classica tinta uniforme, bensì un mix di schiariture strategiche che richiamano la trama delicata e lussuosa del tessuto a cui si ispira. La fusione delle sfumature dorate e color cenere creano un effetto tridimensionale che dona profondità alla chioma, illuminando il viso in modo delicato e armonioso, senza contrasti netti. È un tipo di biondo avvolgente e di classe, si colloca all’opposto delle tonalità fredde e glaciali che hanno dominato le ultime stagioni, rappresentando un’evoluzione verso un look più naturale e contemporaneo. Grazie al suo aspetto soft e naturale, inoltre, il biondo cashmere richiede interventi meno frequenti rispetto ai biondi più intensi, soprattutto se viene applicato su basi già chiare.

Come ottenere il biondo cashmere

Ci sono dunque diverse tecniche per raggiungere questa nuance, sempre e comunque personalizzabile in base al colore di partenza, per valorizzare i propri lineamenti. Le schiariture leggere sono ideali per basi chiare, dando un effetto luminoso e naturale. Le tonalizzazioni aggiungono sfumature chiare fatte su misura e nei punti strategici senza ricorrere a eccessive decolorazioni, donando un risultato finale omogeneo. Le basi castane o scure richiedono, invece, una schiaritura più decisa, che in prospettiva comporta una ricrescita leggermente più visibile, ma sempre armoniosa.

Consigli

Per mantenere al meglio il cashmere blonde, è essenziale utilizzare i giusti prodotti e seguire una routine costante. Occorre evitare di usare i prodotti anti-giallo aggressivi: quelli viola, per esempio, utili per i biondi freddi e lunari, possono spegnere le sfumature calde tipiche di questa tonalità.

È altrettanto essenziale tenere ben idratate la cute e le fibre capillari usando shampoo, maschere e trattamenti a base di acido ialuronico o altri agenti idratanti. Creme, sieri e spray termo-protettivi sono indispensabili per evitare che il calore del phon e quello di piastre e ferri arricciacapelli rovinino la brillantezza del colore.