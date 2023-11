Billie Eilish: "Attratta dalle donne ma anche intimidita"

Billie Eilish è attratta fisicamente dalle donne ma anche intimidita. Lo ha dichiarato la stessa popstar, 21 anni, in un’intervista a Variety in cui ha affrontato tra l’altro i temi della fisicità e della femminilità. Eilish ha detto: "Non ho mai avuto la sensazione di essere compresa dalle ragazze. Le adoro, le adoro come persone, sono attratta da loro come persone, per davvero. Sono attratta fisicamente da loro – ha aggiunto – ma anche intimidita, dalla loro bellezza e dalla loro presenza". La cantante, lanciata al successo a soli 13 anni da Ocean Eyes, ha anche sottolineato che da adolescente è finita sotto gli sguardi per il suo aspetto e ha percepito come strano e sconvolgente l’interesse verso la sua vita sentimentale. "Non volevo che le "Mi identifico come ‘SheHer’ – ha concluso – ma non mi sono mai sentita davvero come una ragazza".