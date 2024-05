Chi è Benny Blanco, il fidanzato di Selena Gomez

Nuovo amore per Selena Gomez. La cantante e attrice ha condiviso alcuni scatti sul suo account Instagram confermando e annunciando pubblicamente la sua relazione con Benny Blanco. Ecco chi è il cantautore e rapper che ha fatto breccia nel cuore della giovane artista.

Benny Blanco, chi è il rapper fidanzato di Selena Gomez

Via social, Selena Gomez ha pubblicato alcuni scatti con il rapper e cantautore, ufficializzando così la sua relazione, iniziata a dicembre del 2023. Lo stesso Benny Blanco, ospite all'Howard Stern Show, ha ammesso che vede il matrimonio nel loro futuro, sottolineando il forte legame e il grande amore che li unisce: "Quando la guardo... penso sempre che non conosco un mondo che potrebbe essere migliore di questo".

Ha anche affermato che sogna una famiglia numerosa insieme alla fidanzata e spera di poter realizzare presto questo grande sogno: “Questo è il mio prossimo obiettivo, spuntare la casella. Ho un sacco di nipoti. Adoro stare con i bambini”. Parole importanti, una vera dichiarazione d’amore e di progetti futuri condivisi da parte di entrambi. Infatti, Selena, ha evidenziato come iniziare a frequentare il cantautore sia stata la cosa migliore che le fosse mai capitata fino a quel momento. Da allora la coppia è apparsa inseparabile e si è mostrata anche immortalata in scatti teneri e romantici, disponibili anche agli occhi curiosi dei fan. Benny Blanco è il nome d’arte scelto da Benjamin Joseph Levin, nato l’8 marzo 1988. La sua carriera è iniziata come mentore del cantautore e produttore Dr. Luke, collaborando e sfornando grandi hit per numerosi artisti conosciuti in tutto il mondo. Qualche nome? Ed Sheeran, Christina Aguilera, BTS, Halsey, Justin Bieber, Katy Perry, Kesha, Maroon 5, Britney Spears, Rihanna, Sia, The Weeknd, Kanye West, Avicii, Selena Gomez, Adam Lambert, Charlie Puth, Keith Urban e OneRepublic. Nel luglio 2018 ha debuttato in prima persona con il singolo “Eastside” (con Halsey e Khalid). Il suo esordio ha conquistato la top ten della Billboard Hot 100, posizionandosi alla numero 9. Ad anticipare e promuovere il suo primo album sono stati rilasciati altri brani, nei mesi a seguire: "I Found You" (con Calvin Harris), "Better to Lie" (con Jesse e Swae Lee), "Roses" (con Brendon Urie e Juice Wrld) e "Graduation" (con Juice Wrld).

Il disco, Friends Keep Secrets, però, ha ottenuto un riscontro non elevatissimo. In America non è andato oltre il 41esimo gradino della Billboard 200, in Francia ha toccato come posizione massima la 160esima. Solo col passare dei mesi è riuscito ad ottenere la certificazione di disco di platino negli Stati Uniti (anche grazie alla riedizione del progetto). La frequentazione tra Benny Blanco e Selena Gomez è iniziata a luglio 2023 ma i due avevano collaborato professionalmente qualche mese prima. Era febbraio, infatti, quando vide la luce "I Can't Get Enough" con Tainy, Selena Gomez e J Balvin. In America la canzone ha debuttato al numero 93 della Billboard Hot 100, spingendosi fino alla posizione 66 nella terza settimana dall’uscita. Inoltre è entrata e ha raggiunto il 31esimo posto nella Mainstream Top 40. In Italia ha conquistato il 53esimo gradino della classifica Fimi.