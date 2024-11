"Belve" torna su Rai2: Francesca Fagnani pronta a graffiare di nuovo

Preparatevi a una nuova stagione di interviste pungenti e rivelazioni sorprendenti! "Belve", il programma cult condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, sta per tornare su Rai2 in prima serata. L'appuntamento è fissato per martedì 19 novembre alle 21:20, quando la Fagnani tornerà a "graffiare" i suoi ospiti con le sue domande dirette e spesso irriverenti.

Riccardo Scamarcio e la scena hot con Monica Bellucci

Tra i primi ospiti di questa nuova edizione ci sarà l'attore Riccardo Scamarcio, che ha già fatto parlare di sé per alcune anticipazioni piccanti. Durante l'intervista, Scamarcio ha ricordato la famosa scena di sesso girata con Monica Bellucci per il film "Manuale d'amore 2". L'attore ha definito l'esperienza "morbida... bellissima... anche faticosa", aggiungendo con un sorriso malizioso: "Sette ore a fingere un amplesso, a un certo punto uno poi... uno si stanca".

Riccardo Scamarcio durante la trasmissione televisiva Belve condotta da Francesca Fagnani e in onda su Rai Due dal 19 novembre

Gli altri ospiti e le novità

Oltre a Scamarcio, nella prima puntata ci sarà anche la "zia" della televisione italiana, Mara Venier. Tra gli altri ospiti attesi in questa edizione figurano nomi come Claudio Lotito, Antonio Cassano, Valeria Golino e persino Valentino Rossi.

La nuova stagione promette anche alcune novità, tra cui la presenza di noti comici italiani a rotazione e la conferma della popolare sigla di chiusura con i fuori onda, diventata ormai un momento cult per i fan del programma.

Il successo di "Belve"

La scorsa edizione di "Belve" ha registrato ascolti in netta crescita, con una media di circa 2 milioni di spettatori a puntata e picchi che hanno sfiorato i 2,5 milioni. Lo share si è attestato intorno al 10%, con punte del 14%.

Il programma ha dimostrato di essere un vero fenomeno anche sui social media, collezionando milioni di interazioni e visualizzazioni su piattaforme come Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Particolarmente impressionante è stato il successo su TikTok, dove "Belve" ha generato oltre 16,4 milioni di visualizzazioni.

Con questi numeri e la promessa di nuove interviste esplosive, "Belve" si prepara a confermarsi come uno dei programmi più attesi e discussi della televisione italiana. Non resta che sintonizzarsi su Rai2 martedì 19 novembre per scoprire quali altre sorprese ci riserverà Francesca Fagnani e i suoi ospiti in questa nuova, graffiante stagione.