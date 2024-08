Bellezza senza età. Le modelle agè regine d’eleganza

La bellezza autentica, quella che deriva dall’esperienza. Il carisma e la classe che si conquistano col tempo. Non ci sono più standard, non c’è più l’ossessione dell’età delle donne, né la corsa a trovare facce e corpi da passerella appena sbocciati all’adolescenza. Nella moda tutto è cambiato nel giro di poche stagioni e oggi ci troviamo davanti ad una moda specchio della società che evolve e recupera i fondamentali del concetto del bello.

La tendenza si è già vista spesso in passerella anche nell’ultima tornata di sfilate femminili di Milano a febbraio scorso per le collezioni dell’inverno 2024-2025 con il debutto dell’eleganza ageless, dai quarant’anni in su. Ed ecco la quarantaquattrenne Delfine Bafort da Philosophy by Lorenzo Serafini come pure la coetanea Tasha Tilborg, e ancora Guinevere Van Seenus americana di 48 anni per Del Core, Marni ed Etro, Simonetta Gianfelici star degli anni Ottanta per Antonio Marras e la splendida Gina Di Bernardo magnifica sorpresa sulla passerella di Giorgio Armani che l’ha voluta per ricordare la storia della griffe e come Gina fosse stata la grande protagonista delle campagne degli anni d’inizio el suo brand nelle foto scattate da Aldo Fallai. Come a voler ricordare che per la moda non è più vietato invecchiare, perché ogni donna ad ogni età deve essere se stessa. Per una bellezza che non conosce il passare del tempo.

Paladina della riconquista felice dell’orgoglio dell’età delle donne è stata anche Miuccia Prada durante l’ultimo show di marzo scorso a Parigi per Miu Miu, con una collezione spettacolare per semplicità e intelligenza che ha fatto sfilare indosso ad alcune signore coi capelli grigi, solari e spavalde. Esempio perfetto di settantenne in passerella la dottoressa di Shangai Qin Huilan in cappotto grigio severo ma tempestato di spille di cristalli.

Su questa scia filosofica che abbatte spesso l’anagrafe ecco allora che ’Vogue Italia’ per festeggiare i suoi 60 anni ha deciso di celebrare questo anniversario con un numero speciale da collezione con sei cover uniche, in edicola dal 3 settembre, firmato da Steven Meisel e voluto fortemente da Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content Vogue Italia. E anche qui ci sono donne in età. Ad ogni foto di copertina corrisponde una supertop con indosso capi della moda internazionale più bella.

Protagoniste del servizio fotografico sei donne che esprimono l’italianità attraverso età, stili e personalità diverse: Mariacarla Boscono (1980), Deva Cassel (2004,) Vittoria Ceretti (1998), Linda Evangelista (1965) , Maty Fall (2001) e Isabella Rossellini (1952), tutte supertop di ieri e di oggi, per sempre in copertina e in passerella anche dopo anni, giovanissime e anche no come la Rossellini e la Evangelista ma uniche e cariche di personalità contemporanea. Ognuna di loro si racconta nelle interviste esclusive, rilasciate a Vogue Italia.

La più teatrale delle top model, Mariacarla Boscono, ricorda la sua infanzia: "Non sono cresciuta sentendomi dire ’che bella’, anzi. Ho due fratelli biondi con gli occhi azzurri, al limite lo dicevano a loro". Linda Evangelista, icona e supermodel mitologica, donna camaleontica capace di evocare il meglio degli anni Ottanta e Novanta, nell’intervista parla delle origini italiane, delle devastanti conseguenze sul suo corpo di un trattamento cosmetico non invasivo, della lotta con il cancro al seno e del suo rapporto con Meisel. "Sono cresciuta col sogno di essere sulla cover di Vogue – dice Linda –, dunque ogni volta, quando si tratta di scattarne una, vivo il mio sogno e ne sono onorata".

Sono passati 36 anni dalla prima copertina di Isabella Rossellini con Steven Meisel per Vogue Italia. Oggi Isabella è regista, attrice, modella e, felicemente, contadina. "Tra tutti questo forse è il lavoro più difficile. Quando si vive in città non si pensa da dove viene l’acqua che beviamo, le verdure che mangiamo. Non pensiamo all’infrastruttura che sostiene i nostri desideri più immediati", racconta.

A Milano durante le giornate del pret-è-porter femminile per l’estate 2025 che cominciano il 17 settembre si farà festa con un evento aperto a tutti. In collaborazione con Regione Lombardia e Pinacoteca di Brera e con il patrocinio del Comune di Milano e di Camera Nazionale della Moda Italiana. L’evento si terrà a Palazzo Citterio dal 19 al 21 settembre.