Beauty routine 2025: dal make up ai capelli, come avere un aspetto sempre fresc o

L’inizio dell’anno rappresenta l’occasione ideale per adottare buone abitudini, anche per quel che riguarda la cura della pelle di viso e corpo e la bellezza dei capelli.

Passaggi chiave

Non basta applicare una crema idratante per avere un’epidermide sana e fresca. È necessario un approccio più completo che tenga conto del tipo di pelle e della stagione in corso. In generale, per ottenere risultati ottimali serve la c ombinazione di tre passaggi essenziali: detergere accuratamente la pelle per rimuovere impurità e residui, tonificare per ristabilire il pH naturale, idratare per rafforzare la barriera cutanea e prevenire la secchezza.

Cosmetici e make-up

I trucchi cremosi e fluidi, come fondotinta, BB cream, correttori e blush, andrebbero cambiati ogni anno, ma se si notano alterazioni nella consistenza, nel colore o nell’odore, vanno eliminati prima. Per chi soffre di acne, il periodo di utilizzo consigliato è pari a 6 mesi. I prodotti in polvere, come cipria, terra, correttori e blush, se sono mantenuti con cura e applicati con pennelli e strumenti puliti, possono durare fino a 2 anni. Non devono entrare a contatto con l’acqua, che potrebbe causarne l’ossidazione. Se succede, va eliminato lo strato superficiale con del nastro adesivo.

Gli ombretti in polvere hanno una durata quasi illimitata. Quelli in crema devono essere sostituiti ogni anno, mentre gli ombretti liquidi richiedono un ricambio ogni 6 mesi. I rossetti possono essere utilizzati fino a 2 anni, a meno che non mostrino alterazioni nel colore, nella consistenza o nell’odore. I lipgloss vanno cambiati ogni 12 mesi. Mascara ed eyeliner vanno sostituiti ogni 6 mesi. Le matite hanno una durata compresa tra i 18 e i 24 mesi e andrebbero temperate regolarmente, almeno una volta a settimana. Gli smalti possono durare a lungo, generalmente fino a 24 mesi.

Pulizia degli accessori

Asciugamani, pennelli e spugnette da trucco tendono ad accumulare batteri e impurità. Gli asciugamani vanno lavati di frequente a temperature elevate. Per quanto riguarda i pennelli, è consigliato pulirli almeno una volta alla settimana, in particolare se sono usati frequentemente, come quelli per il fondotinta, il correttore e gli ombretti. In aggiunta, tra un lavaggio e l'altro, si può utilizzare uno spray igienizzante specifico. Una pulizia più profonda, con l'uso di acqua tiepida e detergenti specifici per pennelli, dovrebbe essere eseguita, invece, almeno una volta al mese. Le spugnette da trucco, come la Beauty Blender, tendono ad assorbire una grande quantità di prodotto e batteri. Dunque sarebbe bene pulirle dopo ogni utilizzo, in modo da evitare l'accumulo di residui e igienizzarle in modo più accurato e profondo una volta alla settimana, utilizzando detergenti delicati o saponi specifici. Dopo averli lavati, è fondamentale asciugare bene gli strumenti, che vanno poi posizionati su un panno asciutto e riposti solo quando sono perfettamente asciutti, per evitare la formazione di muffa dovuta all'umidità.

Altri consigli per la pelle del viso

Trucchi e cosmetici vanno conservati lontano da fonti di calore, dai termosifoni ai raggi solari; le alte temperature, infatti, accelerano il processo d’invecchiamento dei prodotti. Andare a dormire senza struccarsi, per quanto possa sembrare comodo, non fa bene alla pelle. È importante detergere sempre il viso prima di coricarsi per evitare impurità e favorire il naturale processo di rigenerazione cutanea durante la notte.

Per la pelle del corpo

I bagni con sali minerali o oli essenziali aiutano ad alleviare lo stress e le tensioni muscolari. Dopo la doccia, sarebbe opportuno applicare creme idratanti o nutrienti od oli come quello di mandorle, cocco, argan. L’uso di scrub una volta a settimana aiuta a rimuovere le cellule morte. Il movimento regolare migliora la circolazione e favorisce la tonicità muscolare. Più attenzione a come si cammina e a come si sta seduti in ufficio o a quanto e come si sta in piedi se lo richiede il proprio mestiere: in generale una postura corretta previene tensioni muscolari e migliora l’aspetto generale. Riuscire a dormire almeno 7-8 ore per notte contribuisce alla rigenerazione cutanea. Altra buona regola e tenersi idratati costantemente, bevendo almeno 1,5-2 litri di acqua o liquidi senza zucchero ogni giorno.

Proteggere il colore dei capelli

Per mantenere la vivacità dei capelli colorati, è fondamentale scegliere uno shampoo e un balsamo con formulazioni specifiche che aiutino a preservare il colore. Prodotti che contengono componenti naturali con antiossidanti, come gli estratti della melagrana, del tè verde e del rosmarino, per esempio, aiutano a preservare l’intensità del colore fatto in salone.

Asciugatura naturale

Ogni tanto, è utile dare una pausa agli strumenti di styling per riscoprire la bellezza naturale dei capelli. Indipendentemente dalla texture, si consiglia di utilizzare prodotti che favoriscano un’asciugatura naturale in grado di nutrire, districare e donare lucentezza, controllando l’effetto crespo e mantenendo la piega in modo naturale. A prescindere, l’uso frequente di ferri e piastre può compromettere la salute dei capelli. Prima di procedere con la messa in piega, si raccomanda di applicare un termo-protettore che serva a riparare e rafforzare i capelli.

Lavaggi non troppo frequenti

Sarebbe bene lavare la testa ogni due o tre giorni, a seconda della struttura del capello. L’igiene è fondamentale, ma non bisogna eccedere con la frequenza per non seccare o irritare il cuoio capelluto. Tra un lavaggio e l’altro, dopo lo sport o per rinfrescare velocemente la chioma se si ha poco tempo, uno shampoo secco rappresenta una valida soluzione. Le formule spray ultraleggere e incolore eliminano l’eccesso di unto e sebo e ravvivano i capelli lasciando un piacevole profumo di pulito.