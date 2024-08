Basilicata coast to coast diventa un cammino: dal Tirreno allo Ionio sulle orme del film

Potenza, 18 agosto 2024 - Esplorare la Basilicata, coast to coast. Non è un film, "ma un percorso di natura, spiritualità e cultura che lascia il segno". Anche se trae ispirazione da quella celebre pellicola del 2010, diretta da Rocco Papaleo. Con questo motto è nato un cammino che attraversa la regione, appunto, da una costa all'altra.

Dodici tappe per 167 chilometri, da Maratea a Nova Siri, passando per borghi e paesi, pietanze locali, parchi e riserve naturali, oltre a musei e attività outdoor. Questi gli ingredienti del piatto proposto dal Cai, Club alpino italiano, in particolare della sezione 'Giuseppe De Lorenzo' di Lagonegro, comune in provincia di Potenza. I primi a testarlo sono stati degli escursionisti del Cai di Salerno. Superata la prova, la proposta è stata trasformata in progetto con il coinvolgimento del Gal - Gruppo di azione locale - 'La Cittadella del Sapere', il Gal 'Start 2020' e il Flag Coast to coast.

Coast to coast: il percorso del Cai in Basilicata

Lungo il tracciato, percorribile sia in bici che a piedi, sono coinvolti 19 territori, ovvero Maratea, Trecchina, Lauria, Latronico, Episcopia, Fardella, Chiaromonte, Senise, Francavilla, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Cersosimo, Noepoli, San Giorgio Lucano, Valsinni, Colobraro, Tursi, Rotondella, Nova Siri.

L'idea è quella "di riattualizzare lo storico percorso di collegamento tra le due coste lucane dandogli una connotazione narrativa si deve a Rocco Papaleo che nel 2010 ha diretto e interpretato il file di grande successo 'Basilicata coast to coast'. Da quel momento, in tanti hanno seguito quella ispirazione in modo empirico. Oggi finalmente il cammino coast to coast è realtà. Si discosta in parte dall'itinerario del film, a suo tempo riadattato per esigenze filmiche, seguendo l'antico tracciato tra Jonio e Tirreno", spiegano gli organizzatori. I coordinatori del progetto sono Franco Muscolino, Gaetano Mitidieri, Nicola Mastromarino, Salvatore Lobreglio, Bruno Niola e Pompeo Limongi.

Anche se non ci sono Max Gazzè, Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Gassmann, si tratta di un viaggio senza tempo, che offre la possibilità di entrare in contatto con la dimensione più autentica della lentezza. Nel percorso ci sono paesaggi come la costa di Maratea, le aree protette dei parchi nazionali del Pollino e dell'Appennino Lucano, incrociando eremi e santuari, ma anche opere d'arte e infrastrutture outdoor, paesi e borghi pronti ad accogliere i viaggiatori con cibo tipico lucano.