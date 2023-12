Barbie, Ryan Gosling canta "I'm Just Ken" in versione natalizia

Roma, 21 dicembre 2023 – Sorpresa sotto l’albero per i fan di Barbie: Ryan Gosling, “Ken” nel film diretto da Greta Gerwig e che questa estate ha conquistato il mondo, ha realizzato tre nuove versioni di "I'm Just Ken” per augurare buon Natale ai fan del personaggio amatissimo. In Barbie, Ken intona I’m Just Ken in una fase toccante della trama dove ogni certezza per lui viene meno e dove il bisogno di esprimere quello che sente prende il sopravvento. Ed è proprio così che scopre che tutti i Ken vivono quello che vive lui e non è solo. E mentre il brano originale del film live action Mattel, è stato candidato ai Golden Globes nella categoria di migliore canzone originale, l’attore insieme al produttore Mark Ronson ha pubblicato in tempo per le feste 'Ken: the Ep”.

Tre nuove versioni della hit

“Ken: The Ep” contiene quattro versioni della hit tratta dal film di Barbie che è entrata nella classifica Billboard top 100: quella natalizia “I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)”. Poi una acustica “I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic)”, una versione remix “I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix)” e quella originale “I’m Just Ken”, che si possono ascoltare su Spotify.

Il dietro le quinte su Instagram

Un assaggio della canzona arriva con il dietro alle quinte della registrazione che è stato condiviso sui sociali con un video intitolato Merry Kristmas Barbie, dove Ryan Gosling, in uno studio pieno di lucine e atmosfera natalizia, si trasforma ancora una volta nel personaggio del film. Nel video l’attore discute con i produttori per apportare alcune modifiche alla sua performance e, dopo aver indossando i tipici occhiali da sole alla “Ken”, parte la musica ed è subito I’m Just Ken. Mark Ronson, parte attiva nel dietro le quinte, e che ha condiviso il video via Instagram ha sottolineato: “Oggi presentiamo con orgoglio il Ken EP! C'è la versione natalizia di cui ho scritto ieri, una versione acustica super "in my feeling" che mi mette un groppo in gola e un fantastico remix di Purple Disco Machine che gli avevo chiesto di fare in estate ma non avevamo un motivo preciso per pubblicarlo fino ad ora. Sono molto emozionato per tutto questo perché amo questa canzone e l'uomo meraviglioso che l'ha cantata. E tutti gli elogi alla più grande, Greta Gerwig, la cui gloriosa visione di un mondo gestito da donne ha comunque ritagliato sette minuti per una canzone su tutti i ragazzi emotivi che lottano per esprimere i propri sentimenti”