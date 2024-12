Banksy: cosa sappiamo della Madonna con bambino, la nuova opera dello street artist

Roma, 18 dicembre 2024 – A pochi giorni dalle festività natalizie assistiamo al ritorno di Banksy con un nuova opera, una sofferente Madonna con Bambino che l’artista ha condiviso sul suo profilo Instagram. Molti utenti web vi hanno letto un immediato riferimento alle dolorose vicende che sta vivendo il popolo di Gaza, un tema di grande attualità per Banksy, che in passato ha già affrontato la questione palestinese attraverso la sua arte. Ma questa opera, in grado di evocare la Natività, diventa il simbolo di tutte le madri e i bambini in guerra, un messaggio sui conflitti ancora in corso in tanti luoghi del mondo.

La nuova opera di Banksy

Inconfondibile nello stile stencil che contraddistingue il lavoro dell’artista, la nuova Madonna con Bambino di Banksy appare con il seno perforato dal metallo arrugginito. Il foro appartenente al supporto su cui si sviluppa l’opera sembra poter evocare anche lo sparo di proiettile, accanto al piccolo angosciato e in apparenza incapace di nutrirsi. Come sempre, Banksy utilizza l'arte per veicolare un messaggio. Nella Madonna con Bambino, gli elementi tradizionali del tema sacro si intrecciano con simboli moderni e provocatori.

Il post sul profilo ufficiale di Banksy su Instagram è apparso con solo l'immagine del lavoro e non fornisce alcuna indicazione sull'opera, né informazioni su come debba essere interpretata. L'opera sembra richiamare alla necessità di umanità e connessione in un mondo sempre più frammentato. Oggi, giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale dei Migranti, possiamo riflettere sulle barriere che dividono il mondo impedendo alle persone, fra cui i più vulnerabili, i bambini, di accedere a cure mediche, alimentazione, bisogni primari.

Dove si trova l'opera di Banksy?

La Madonna con Bambino di Banksy, condivisa dall’artista sull’account Instagram, potrebbe trovarsi sul muro di un edificio nel centro di una città che, tuttavia, al momento non è ancora stata identificata. Alcuni ipotizzano che si tratti di Bristol, sua città natale, mentre altre segnalazioni arrivano da Londra e Parigi. Le immagini dell'opera si sono rapidamente diffuse sui social, con utenti e critici che analizzano il significato dell'installazione.

Il messaggio dietro l'immagine

Numerosi commentatori hanno tracciato collegamenti tra l'apparente sofferenza della madre col bimbo e l'attuale guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, in particolare per l'emergenza umanitaria in corso fra i civili palestinesi. In molti hanno ipotizzato si potesse trattare di un riferimento alla guerra in Medio Oriente perché il bambino appare sofferente, quasi preoccupato per l'impossibilità di essere allattato.

Non è la prima volta che l'artista (di cui ancora oggi nessuno conosce l'identità) si cimenta con riferimenti religiosi. Già nel 2003 aveva presentato Toxic Mary, una Madonna impegnata ad allattare il figlio da una bottiglia contrassegnata con il simbolo del teschio e le ossa incrociate.

L’impatto mediatico

Come accaduto con altre creazioni dell'artista, resta da vedere se l'opera verrà protetta dalle autorità locali o se cadrà vittima di vandalismi o rimozioni. Molte opere di Banksy, infatti, sono state rimosse e messe all'asta, scatenando dibattiti sull'appropriazione dell'arte di strada.

L'identità di Banksy rimane miracolosamente avvolta nel mistero, cosa che ha aiutato l’artista a diventare una delle figure più iconiche dell'arte contemporanea. Attraverso le sue opere, Banksy affronta temi di attualità come il capitalismo, la guerra, il cambiamento climatico e l’ingiustizia sociale. La Madonna con Bambino si aggiunge a un repertorio che continua a stupire e a far riflettere.