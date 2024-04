Bimba di 11 anni scopre i resti del rettile marino più grande mai esistito

Londra, 18 aprile 2024 – Era il 2020 quando l’undicenne Ruby Reynolds scoprì un fossile a Somerset, nel sud ovest dell’Inghilterra. Quattro anni dopo, gli studiosi hanno concluso che si trattava del rettile marino più grande mai esistito. La ragazzina, insieme al padre, aveva portato alla luce la mascella di un gigante animale marino, una creatura che dalle proporzioni pareva poter essere più lunga di due autobus. Per gli esperti è un Ittiosauro o ‘Pesce lucertola’. Esistito circa 202 milioni di anni fa, si pensa possa essere stato un degno rivale dell’odierna balena, che può superare i 30 metri di lunghezza.

Convinti di aver trovato un fossile fuori dal comune, i Reynolds si erano rivolti al dottor Dean Lomax, paleontologo dell’Università di Manchester ed esperto nell’individuazione e denominazione di nuove specie, sconosciute alla scienza.

Grazie alle scoperte effettuate dal collezionista di fossili Paul de la Salle, si è arrivati a delineare un quadro più completo su questo esemplare marino.

Quindi il ricercatore italiano dell’Università di Bonn, Marcello Perillo, ha studiato l'anatomia delle ossa dell'ittiosauro, scoprendo che probabilmente il rettile era ancora in crescita al momento della sua morte. Questo significa che un esemplare adulto potrebbe essere stato più grande di una balenottera azzurra. “Attraverso l’istologia possiamo anche capire quanto velocemente e per quanto tempo siano cresciuti gli ittiosauri: in questo caso non abbiamo potuto vedere segnali convincenti che indichino un arresto della crescita”, ha detto Perillo. “Se l’animale non fosse morto, probabilmente avrebbe continuato a crescere, superando i 25 metri stimati.”

Gli scienziati ritengono che gli ittiosauri giga nti siano scomparsi durante un evento di acidificazione dell'oceano, avvenuto circa 200 milioni di anni fa, e che quelli sopravvissuti non siano mai cresciuti fino a raggiungere dimensioni così gigantesche, prima di scomparire 94 milioni di anni fa.

Secondo gli esperti, per ottenere maggiori informazioni sulla struttura di questi animali sarebbe ora fondamentale recuperare ossa più importanti, come quelle del cranio.