Bafta: Oppenheimer surclassa Barbie

Annunciate ieri le nomination dei Bafta, gli Oscar britannici (premiazione il 18 febbraio): solo 5 le candidature a Barbie della Gerwig mentre volano Oppenheimer di Nolan (con 13) e Povere creature! di Lanthimos (con 11). Nove nomination poi alla’inglese The Zone of Interest di Jonathan Glazer e 7 per la Palma d’oro di Cannes Anatomia di una caduta di Justine Triet.