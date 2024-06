Baby Reindeer, Martha fa causa:: "Nella serie Netflix quante falsità"

La donna che sostiene di essere la vera Martha della popolare serie di Netflix Baby Reindeer (“piccola renna“) ha fatto causa al colosso dello streaming per 170 milioni di dollari. L’azione legale per diffamazione, danni emotivi inflitti intenzionalmente, negligenza e violazione del suo diritto alla pubblicità è stata presentata in California. "Le menzogne che i querelati hanno raccontato sul suo conto in tutto il mondo a oltre 50 milioni di persone includono che la Harvey sia stata condannata due volte per stalkeraggio e che abbia aggredito sessualmente Richard Gadd", si legge nella denuncia in cui si nomina anche l’autore e protagonista della serie: "I querelati hanno detto queste menzogne, e non si sono mai fermati, perché erano una storia migliore della verità e le storie migliori portano soldi".

Il comico scozzese (interpretato nella fiction da Donny Donn) che ha firmato la serie non è coinvolto nella denuncia. Il primo episodio di Baby Reindeer proclama che "questa è una storia vera". L’azione legale della Harvey (nel film tv Jessica Gunning) afferma che "è la più grande menzogna nella storia della tv. Una menzogna raccontata da Netflix e da Gadd per avidità di soldi e di fama". La Harvey ha affermato di essere stata l’ispiratrice della serie, negando però di essere una stalker: "Era lui che era ossessionato da me".