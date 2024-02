Automazione e digitale per l’industria vanno a teatro

La prima tavola rotonda di approfondimento a SPS Italia On Tour si tiene il 7 febbraio al Teatro delle Muse di Ancona, con il titolo ’Innovazione in movimento: Robotica, Meccatronica e AI per l’industria manifatturiera’. I fornitori di tecnologia e le aziende dei distretti industriali marchigiani si incontrano per condividere le esigenze di mercato in termini di digitalizzazione e per intercettare le case history più rappresentative che possano orientare nella trasformazione. Al centro dell’incontro le opportunità legate a robotica, meccatronica, intelligenza artificiale con una visione più ampia sull’evoluzione del lavoro e sul ruolo di primo piano dell’innovazione per la competitività del manifatturiero.

Marco Battino, Assessore a Università, Politiche giovanili, Sviluppo imprenditoriale, Volontariato civico del Comune di Ancona: "Ringrazio Messe Frankfurt Italia per l’organizzazione. La presenza di autorevoli esponenti accademici e dell’industria locale non solo rende onore alla città di Ancona che ospita l’evento, ma crea un’occasione importante di aggiornamento e di confronto per gli addetti ai lavori, oltre che di sensibilizzazione per la Pubblica amministrazione, che in questo caso ho l’onore di rappresentare".

Marco Bentivogli, Coordinatore Nazionale Base Italia, esperto di politiche di innovazione spiega: "Il nuovo scenario sottopone il lavoro, l’industria manifatturiera a un’accelerazione mai vista sino a ora. L’accessibilità alle soluzioni di robotica, di meccatronica, di digitalizzazione sono le tecnologie abilitanti del salto di qualità".