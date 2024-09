’Aut Art Festival’. L’autismo raccontato nel segno dell’arte

Cosa c’è di più ’dissonante’ dell’autismo? Tra preconcetti e supposizioni di autismo si sa poco, nonostante se ne senta parlare spesso. Essendo convinti che l’arte permette di affrontare temi complessi in maniera lieve, l’associazione Siamo Delfini-Impariamo l’Autismo (S.D.I.A.) ha deciso di parlare di autismo con modalità differenti. Attraverso numerosi eventi come incontri con esperti e con chi vive quotidianamente sulla propria pelle questa condizione, spettacoli, musica, sfilate di moda, proiezioni, mostre, esibizioni sportive e tante chiacchierate, ci si confronterà per tentare di

accendere un faro sul binomio arte e autismo.

Queste le caratteristiche di ’Aut Art’, il primo festival nato per raccontare l’autismo a chiunque abbia voglia di conoscerlo e capirlo, dando spazio alle persone autistiche e al loro modo di esprimere le tutte sfumature che le caratterizzano, anche – e soprattutto – per mezzo del linguaggio artistico.

Giunto alla sua seconda edizione, da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2024 sarà accolto al Teatro degli eroi di Roma con una maratona di 52 ore non-stop. Una quattro giorni di porte aperte, anzi spalancate, in un susseguirsi di incontri, idee a confronto e spunti di riflessione rubati alle pagine di libri, con esposizioni di lavori artistici, momenti musicali, esibizioni sportive, suggerimenti dalla moda, testimonianze raccolte da una telecamera e storie raccontate sulle tavole di legno di un teatro.

Ad accompagnare gli artisti autistici nei vari momenti è prevista la presenza di personaggi di spicco dell’universo artistico e sportivo. Ogni giornata inizierà con ’Aut Meeting’ una tavola rotonda in cui si svilupperà uno specifico tema e a chiudere i lavori della mattinata sarà una chiacchieraaperitivo. Ad aprire il pomeriggio sarà alle 15.30 ’Aut Books’, presentazione di libri attinenti al tema del giorno, mentre dalle 16 alle 17 saranno previsti laboratori creativi. Dalle 17 alle 18 spazio alle arti figurative con ’Aut Exibitions’, allestimenti realizzati con lavori artistici realizzati da persone autistiche, mentre dalle 18,30 alle 20 sarà protagonista l’estro artistico ’Aut Talent’, un momento dedicato all’intrattenimento strutturato come una kermesse non competitiva. La conclusione della giornata avverrà con l’evento spettacolare di punta tra teatro, cinema, musica, sport, moda e danza.

Il ricco calendario è impreziosito dalla partecipazione straordinaria di Tony Esposito, ospite giovedì 12 alle 18 di ’Aut Talent’. Inoltre venerdì 13 alle 20 ci sarà ’Il ragazzo Intergalattico – un’altra partita per Giò’, spettacolo teatrale con la regia di Marco Montanari interpretato da Alessandra Ingolia e Barbara Menegardo tratto dal libro ’Per sempre Giò’ di Viviana Locatelli. Invece sabato 14 alle 21 sarà protagonista Arturo Stàlteri con ’Dodecagon’, l’ultimo album dedicato a Philip Glass.

Il pianista romano racconterà in un concerto-spettacolo il suo lavoro dedicato al grande compositore. Domenica alle 18 spazio alla coppia mista Niccolò & Niccolò composta da Niccolò Centioni (direttamente da ’I Cesaroni’) e Niccolò Scarnato, attivista autistico e protagonista del film ’Le ali invisibili’, protagonisti con ’La Diagnosi’.