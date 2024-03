Buona Pasqua 2024, le frasi di auguri famose più belle con immagini tenere

Roma, 30 marzo 2024 – A parte il noto proverbio “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, alla ricorrenza alle porte, che quest’anno sarà celebrata il 31 marzo, possono essere dedicate molte frasi di auguri più e meno famose. Ecco alcuni spunti per mandare un pensiero ai propri cari vicini e lontani e per fare gli auguri a parenti e amici all’insegna della fede religiosa o con un tocco di poesia o ironia a seconda dei casi e delle preferenze.

Le frasi più belle per gli auguri di buona Pasqua

Frasi di Pasqua religiose

“La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L’amore sia il valore più importante per la tua Pasqua” (Papa Giovanni Paolo II) “Gesù Cristo è risorto! L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre!” (Papa Francesco) “Togli la resurrezione e distruggi il cristianesimo” (Sant’Agostino) “La gente è affamata d'amore perché siamo troppo indaffarati, aprite i vostri cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto” (Madre Teresa di Calcutta) “Si aprono le porte dell'universo, si alza una brezza: è la carezza di Gesù. Un ramo d'ulivo, una colomba bianca e il sorriso del Santo Padre: è Pasqua” (Papa Francesco) “Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera” (Martin Lutero) “Cristo, pensoso palpito, Astro incarnato nell’umane tenebre, Fratello che t’immoli perennemente per riedificare umanamente l’uomo” (Giuseppe Ungaretti) “La risurrezione è al centro delle nostre convinzioni come cristiani. Senza di essa, la nostra fede non ha senso” (Joseph Bitner Wirthlin) “Lascia che la gioia della risurrezione ci sollevi dalla solitudine, dalla debolezza e dalla disperazione, alla forza, alla bellezza e alla felicità” (Floyd Williams Tomkins)

Frasi di Pasqua, riflessioni e speranze

“La Pasqua è una seconda possibilità” (Reba McEntire) “Il grande dono della Pasqua è la speranza” (George Basil Hume) “La Pasqua enuncia la bellezza, la rara bellezza della nuova vita” (Samuel Dickey Gordon) “Pasqua è… partecipare al canto degli uccellini, vedere un’alba mattutina, annusare narcisi gialli, aprire porte e finestre, saltellare tra i prati, coccolare i neonati, sperare, credere, ravvivare la vita trascorsa, inspirare aria fresca, cospargere i semi lungo i solchi, scavare nel fango. La Pasqua è il primo assaggio di primavera dell’anima” (Richelle Goodrich) “Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah”, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste” (Erri De Luca) “Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita” (Susanna Tamaro) “Pasqua è il simbolo del rinnovamento, della gioia e della rinascita: in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni a venire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia!” (Stephen Littleword) “Era la domenica di Pasqua. Gli alberi in piena fioritura riempivano tutta l’aria di profumo e di gioia” (Henry Wadsworth Longfellow)

Frasi di Pasqua divertenti e simpatiche

“Ho visto, a Pasqua, sbarcare dall'uovo di cioccolato un pulcino marziano” (Gianni Rodari) “Tutto ciò di cui ho davvero bisogno è amore, ma un po’ di cioccolato ogni tanto non fa male!” (Lucy Van Pelt) “Le uova sono troppo dolci? Che le devo dire? Saranno uova di Pasqua” (Totò) “La Pasqua è l’unico momento in cui è assolutamente sicuro mettere tutte le uova nello stesso paniere” (Evan Esar) “Pasqua è una grandissima rottura di uova” (Andrea G. Pinketts)