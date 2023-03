Armocromia, come funziona: l’uso del colore per un’immagine al top

Che cos'è l'armocromia

Negli ultimi anni si è sentito parlare sempre più spesso di armocromia. Si è compreso che, in fatto di bellezza e valorizzazione dei propri punti di forza naturale, non è solo questione di cosmetici, trucchi o abiti all’ultima moda. Anche il colore può essere un alleato straordinario. Armocromia, non solo make up e beauty Nata soprattutto come appannaggio del genere femminile e dei mondi beauty e fashion, oggi l'armocromia è sempre più utilizzata anche nel design e nell’arredamento. E gli esperti e professionisti del settore hanno tra i loro clienti tanti vip e celebrities, oltre a persone comuni, di genere femminile, ma anche maschile. L’armocromia, infatti, non è solo una mera questione estetica: il colore condiziona anche il nostro approccio all’esterno e il nostro umore, a volte può darci quello sprint in più che serve in tante occasioni. Che cos’è l’armocromia Per armocromia si intende la disciplina basata sul colore della carnagione, del suo sottotono, di quello dei capelli e degli occhi per trovare combinazioni che si adattino di più a una persona. Dunque l’armocromia, con le risposte che ci può dare, è importante per scegliere in modo azzeccato abiti e accessori, tinte e trucco. Il mix giusto è quello...