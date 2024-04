Chi è Arianna David: Miss Italia, ‘Isola dei famosi’, la malattia

Di recente Arianna David, classe 1973, Miss Italia nel 1993, è andata spesso in alcune trasmissioni come ‘Storie italiane’ di Eleonora Daniele, ‘Donne al bivio’ di Monica Setta e ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa raccontando della malattia che la affligge da anni. David, infatti, è affetta da anoressia nervosa. Tuttavia, sui social si è scatenato l’inferno e lei stessa è dovuta intervenire per spegnere la shitstorm che si era scatenata. Arianna è stata attaccata su diversi fronti, accusata perfino di essersi inventata la storia della sua patologia. Qualcuno l’ha offesa pure dicendole che non aveva mai lavorato in vita sua e che si era rifatta ricorrendo alla chirurgia estetica. Per lei che nell’ultimo anno, come da sua ammissione, ha affrontato diverse difficoltà è stato un ulteriore colpo. Arianna David, perciò, ha chiesto ai follower di mettere un freno a tutta quella situazione, non riuscendo a reggere anche il colpo di certe cattiverie gratuite.

Anoressia

In particolare è stata l’ultima ospitata televisiva dell’ex Miss Italia, nello studio di Vespa, a sollevare un forte polverone. Su Rai 1 Arianna David ha infatti raccontato di pesare 46 chili per un metro e 73 di altezza e di indossare la taglia 34 da bambina. È spesso parecchio in tensione, non ha mai appetito e questo non la fa mangiare o, al limite, fa sì che si nutra solo con un piatto di fagiolini al giorno. In più David continua a fare palestra. La sua battaglia contro l’anoressia è cominciata poco dopo essere stata incoronata come la più bella d’Italia, con lo stress e la paura di non essere presa a lavorare in un contesto in cui volevano ragazze estremamente filiformi. Arianna era arrivata anche a pesare 39 chili. Il ciclo mestruale le era scomparso. Più volte, poi, negli anni la modella ha avuto varie ricadute. Sono oltre tre decenni che la David lotta contro questi disturbi.

Vita privata

Arianna David, romana di nascita, aveva appena vent’anni quando ha vinto la fascia di Miss Italia. Successivamente ha cominciato a lavorare come modella e ha partecipato a varie trasmissioni e serie televisive. Nel 2005 e nel 2012 è stata concorrente de L’isola dei famosi. Oltre a parlare pubblicamente della malattia che combatte da anni, legata ai disturbi alimentari, David ha anche raccontato in diverse interviste di essere stata vittima di uno stalker che l'ha perseguitata per diverso tempo. È madre di due figli, Tommaso e Gregorio, avuti dall’ex compagno Marco Bocciolini. Arianna si è poi sposata nel 2017 con David Liccioli, conosciuto l’anno prima tramite un’amica comune che li ha presentati.