Archivio Luce fa cento anni. Film e podcast

Più di 77mila filmati e oltre cinque milioni di fotografie dagli inizi del Novecento a oggi: è il patrimonio che comprende fra gli altri, documenti unici sul ventennio, sul dopoguerra e sul boom economico, fino ai nostri giorni, conservato dall’Archivio Luce, che raccoglie l’eredità dell’Istituto Luce fondato nel 1924. Un compleanno centenario che ci si appresta a festeggiare, con eventi come un film a episodi firmato da Susanna Nicchiarelli, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Michela Andreozzi, Sydney Sibilia, Massimiliano Bruno, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo; una mostra-evento che accoglie il pubblico a Cinecittà e il podcast Luce e Controluce, appena arrivato online con la voce narrante di Andrea Zalone, che si immerge nell’Archivio per una storia personale e collettiva a metà strada tra il romanzo distopico e il pamphlet storico.

Inoltre sarà allestita e aperta al pubblico nel Teatro 18 a Cinecittà, lo studio di realtà virtuale dotato di un ledwall tra i più grandi d’Europa, un’installazione-evento e performance di Quayola. Torneranno poi nelle sale quindici film distribuiti da Luce Cinecittà diventati cult, come 2046 di Wong Kar-wai, Dancer in the dark di Lars Von Trier, Memento di Christopher Nolan.