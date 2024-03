Approfondimenti e reportage:. Di Bella su Tv2000

Antonio Di Bella arriva su Tv2000. Da oggi il giornalista conduce sulla televisione della Conferenza episcopale italiana diretta da Vincenzo Morgante Di Bella sul 28. Un programma serale, ogni mercoledì in diretta alle 20.50, che vuol fare il punto a metà settimana sui temi dell’attualità interna e internazionale con ospiti, collegamenti, reportage e sondaggi. Di Bella ha una lunga carriera in Rai dove è stato anche direttore del Tg3, di Raitre, di Rai News e del genere Approfondimento nonché corrispondente da Parigi e da New York.

Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre, 157 Sky e 18 Tivùsat. è possibile seguire Tv2000 anche online in diretta streaming all’indirizzo web Live - Tv2000 e rivederla su Play2000. Su https://www.tv2000.it/dibellasul28/ sono disponibili le interviste, i reportage, i sondaggi e i momenti salienti di tutte le puntate.

Tv2000, infine, è presente anche su Facebook, Instagram, X: l’hashtag per commentare e interagire con la puntata sui social è #DiBellasul28.