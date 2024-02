Apollo Creed, morto l’attore di Rocky: Carl Weathers aveva 76 anni. Dal football al cinema, la carriera

Los Angeles, 2 febbraio 2024 – Nei primi 4 film di Rocky con Sylvester Stallone era Apollo Creed: l’attore Carl Weathers, 76 anni, è morto il 1 febbraio nella sua casa di Los Angeles.

L’annuncio è stato dato a Variety dal suo manager Matt Luber. Weathers, ex giocatore di football, ha anche recitato in “Predator” del 1987 con Arnold Schwarzenegger e ha avuto un ruolo memorabile in “Happy Gilmore” di Adam Sandler. È stato nominato per un Primetime Emmy Award come miglior attore ospite in una serie drammatica per il suo lavoro nella serie di “Star Wars” “The Mandalorian”.

“Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straordinaria - ha scritto Luber -. Attraverso i suoi contributi al cinema, alla televisione, alle arti e allo sport, ha lasciato un segno indelebile ed è riconosciuto in tutto il mondo e da più generazioni. Era un fratello, un padre, un nonno, un partner e un amico molto amato”.

Il personaggio di Apollo Creed

Apollo Creed, nel primo film “Rocky” (976), è il campione del mondo dei pesi massimi che batte il pugile italoamericano interpretato da Stallone. Nel secondo episodio della saga, “Rocky II” (1979), lo sfidante batte il campione del mondo in un match che si risolve solo all’ultimo secondo del 15esimo round con il k.o. di Creed. In “Rocky III” (1982), Apollo diventa l’allenatore di Rocky e lo aiuta a riconquistare il titolo dopo la sconfitta contro Clubber Lang. Infine, in “Rocky IV” (1985), la morte di Apollo: il pugile perde la vita sul ring contro il sovietico Ivan Drago, che poi verrà sconfitto da Rocky.

Ex giocatore di football

Prima di intraprendere la carriera di attore, ha lasciato il segno anche nel football americano. Al college ha giocato con l’università di San Diego, vincendo il Pasadena Bowl. Nell’arco di 2 stagioni, quindi, come linebacker ha giocato 8 partite con gli Oakland Raiders nella Nfl.

Weathers in gioventù aveva praticato pugilato, lotta, ginnastica, calcio e altri sport alla St. Augustine High School di San Diego e alla Long Beach Poly High School.

La rinascita di Weathers

Weathers stava vivendo una rinascita a fine carriera e si era creato una nuova generazione di fan grazie al suo lavoro nella serie “The Mandalorian”: ha interpretato Greef Karga, un cacciatore di taglie trasformato in funzionario governativo che è uno degli alleati del protagonista. È un ruolo che lo ha spinto a entrare nel fandom di “Star Wars”, facendogli fare la fila per gli autografi e le foto a convention come la Star Wars Celebration di Londra. Aveva anche iniziato a costruire una carriera da regista, dirigendo due episodi di “The Mandalorian” e alcune puntate di “Law & Order” e “Chicago Med”. Nato a New Orleans il 14 gennaio 1948, Weathers in gioventù aveva praticato pugilato, lotta, ginnastica, calcio e altri sport alla St. Augustine High School di San Diego e alla Long Beach Poly High School.