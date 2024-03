Annalisa prima italiana a ricevere il Global Force di Billboard: è la regina del pop internazionale

Annalisa è la vera star della musica pop italiana di questo decennio. Lo scettro di regina dell'italianità nel mondo che era stato di Laura Pausini fra le donne e di Tiziano Ferro fra gli uomini è ufficialmente passato a lei. E a testimoniarlo c'è il fatto che la cantautrice savonese è volata a Los Angeles per ricevere il Global Force Award attribuito da Billboard nell'ambito del Billboard Women in Music, l'evento che premia le donne più influenti nel mondo della musica mondiale.

Annalisa premiata con il Global Force Award

E tra queste donne più influenti nella musica mondiale c'è proprio Annalisa. La cui musica è ormai ufficialmente uscita non solo dai confini italiani, ma anche da quelli europei ed è approdata negli Stati Uniti. Dove ascoltatori e critici sembrano apprezzare particolarmente. Prima di ricevere il Global Force Award, Annalisa è diventata anche la prima artista italiana a entrare nella Top 100 Billboard Global.

Annalisa Scarrone, 38 anni e una laurea in Fisica, ha cominciato a farsi conoscere al grande pubblico nel 2011 partecipando alla decima edizione del talent show Amici e classificandosi al secondo posto. Da lì diversi tentativi di trovare una collocazione artistica: prima più romantica con brani come 'Diamante lei e luce lui', 'Una finestra tra le stelle', 'Il diluvio universale', inframezzata dalla parentesi swing di 'Scintille'. Poi ecco la preparazione al decollo con l'album 'Bye bye'. E dal disco 'Nuda' del 2019 in avanti ecco lo tsunami del successo. Anzi il vortice, per ricordare il titolo di 'E poi siamo finiti nel vortice', il suo ultimo disco.

‘Dieci’, 'Mon amour', 'Bellissima', 'Euforia' sono solo gli ultimi tre successi bomba di Annalisa. Ai quali si è aggiunto il 'nuovo nato' sanremese, ovvero quel 'Semplicemente' che sul palco del Festival di Sanremo 2024 le ha fatto sfiorare la vittoria. La vittoria all'Ariston non è arrivata, ma tutto il mondo conosce lei e la canzone. Cosa avrebbe potuto aspettarsi di meglio?