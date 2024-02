Crippa conferma: “Frequento Anna Falchi e sono felice. Sono eterosessuale, spero non sia un problema”. L’audio

Roma, 1 febbraio 2024 – Ormai è ufficiale, Anna Falchi e il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa hanno una storia. E a confermarlo, dopo le foto dei due paparazzati dal settimanale Diva e Donna, è lo stesso Crippa ai microfoni di Radio Libertà.

Andrea Crippa e Anna Falchi

Raggiunto da una telefonata dai toni scherzosi Crippa ha confermato. "Le foto sono inequivocabili...confermo, è in corso una frequentazione con Anna Falchi. È un periodo molto felice della mia vita".

Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, intercettato da Radio Libertà che da oggi è diretta da Giovanni Sallusti. Una telefonata nella quale Sallusti esordisce dicendo: “Parlo con l’onorevole Crippa? L’uomo più invidiato d’Italia?”, facendo riferimento al servizio di Diva.

In una telefonata a sorpresa, dai toni molto scherzosi, il vicesegretario della Lega commenta le foto diffuse ieri da un settimanale (Diva e Donna). "È evidente che sono eterosessuale, spero non sia un problema...", ha aggiunto ridendo Crippa. “Se son rose fioriranno, dice poi spingendosi poi a esclamare un “Forza Lazio” (è arcinota la fede biancoceleste di Anna Falchi che in occasione del secondo scudetto laziale si esibì (come da promessa in caso di Tricolore) anche in un (casto) streap tease allo stadio Olimpico in occasione della festa biancoceleste per lo scudetto.

Diva e Donna ha paparazzato i due insieme a Roma, mentre escono da un locale. E “in auto è scattato il bacio”, si legge sul post Instagram che lanciava il servizio completo in edicola, anticipando le immagini esclusive.

Le foto di Diva e Donna

Ma l’attrice, 51 anni, e il 37enne delfino di Salvini erano già stati visti insieme allo spettacolo teatrale di Teo Mammucari, sempre nella capitale. Evidentemente non era una casualità.

L’attrice e conduttrice, che di recente si era dichiarata single, non è nuova a storie con politici: prima di Crippa c’era Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa. Giornalista Rai, Ruggeri è stato per 10 anni a fianco di Anna Falchi.

Nel passato sentimentale di Anna ci sono nomi conosciuti. A partire da Fiorello, che lei lasciò dopo tre anni, raccontando di averlo beccato con un’altra. Poi il campione di motociclismo Max Biaggi, prima dell’imprenditore Stefano Ricucci che sposò nel 2005. Il matrimonio naufraga solo un anno dopo, in seguito all’arresto di lui. Nel 2008 la relazione con un altro imprenditore, Denny Montesi, da cui l’attrice ebbe l’unica figlia Alyssa.

Crippa, monzese, eletto per la prima volta deputato nel 2018, è stato nominato da Matteo Salvini vicesegretario della Lega con delega all’organizzazione. Alle elezioni politiche del 2022 il suo seggio è stato confermato.