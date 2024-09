Caso Anna Delvey, la falsa ereditiera a Ballando con le Stelle Usa. Esplode la polemica

Roma, 17 settembre 2024 – È arrivato il giorno del debutto nella versione americana di ‘Ballando con le stelle’ per Anna Sorokin, la 33enne condannata per aver truffato banche, hotel e amici danarosi, sotto la falsa identità di Anna Delvey, sedicente ereditiera tedesca. Tra i volti noti arruolati per questa 33esima stagione del programma tv ci sono l'ex star dell'Nba Dwight Howard, Tori Spelling (la Donna di Beverly Hills 90210), l'attore Eric Roberts, fratello della più famosa Julia. Ma tra tutti, spicca il nome dell'”artista della truffa”, come la definisce il comunicato della Abc, proprietà del colosso Disney.

La falsa ereditaria era stata arrestata e detenuta nel 2017 per frode fiscale e furto aggravato, per poi essere rilasciata agli arresti domiciliari nel 2022. Il problema che ha scatenato nelle ultime ore un mare di polemiche sta nel fatto che l’Ice (Immigration and custom enforcement) avrebbe dovuto deportare Delvey dopo il suo rilascio, dato il suo status di ‘alieno’ in suolo Usa. Ma l’Ice, invece, ha approvato la sua partecipazione al reality show, senza intralci.

L’icona afro Whoopi Goldberg ha parlato della questione nel suo talk show, dichiarando l’ingiustizia di quella che appare come “una corsia preferenziale”. Goldberg ha lasciato sottintendere che la ragione per cui Anna Delvey sia stata “graziata” da uno degli apparati di giustizia più severo sia perché a differenza di tanti altri immigrati, il suo colore della pelle è più chiaro.

In questi giorni l’avvocato di Delvey sta rispondendo alle critiche mosse contro la sua cliente, che tra l’altro alla New York Fashion Week si è fatta vedere con una cavigliera elettronica ingioiellata. E, ovviamente, ha scatenato un’altra ondata di critiche.

Nel 2019 Sorokin stata condannata a 12 anni di carcere per truffa, furto aggravato e altri sei capi d'imputazione relativi alle frodi, i furti e al sontuoso stile di vita di cui si era resa protagonista, come illustrano la serie Netflix nominata agli Emmy ‘Inventing Anna’ e l'articolo su Vanity Fair e il libro scritti dalla giornalista Rachel DeLoache. Nel febbraio del 2021, Sorokin-Delvey è stata rilasciata per buona condotta, ma subito arrestata dal dipartimento dell'immigrazione perché era rimasta sul suolo americano ben oltre la scadenza del visto. Dopo un anno di prigione, aspetta ora la decisione sulla sua estradizione. La cavigliera elettronica le impedisce di spostarsi oltre le 70 miglia dalla sua residenza di New York.

La Abc deve aver ottenuto una deroga dal tribunale per farla partecipare a ‘Ballando con le stelle’, che si registra a Los Angeles, per quella che sarà la prima impresa autentica della “nota fashionista della cavigliera elettronica” (definizione del sito Abc).