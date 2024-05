Anche Insinna verso l’addio alla Rai. Si sposterà a La7

Pare che non si arresti l’esodo da mamma Rai. Un altro conduttore in procinto di salutare il servizio pubblico è Flavio Insinna, in predicato – secondo voci insistente – di passare a La7. Il trasferimento dovrebbe essere annunciato nell’arco di poche settimane. Finita l’esperienza con L’eredità su Raiuno, Insinna aspettava una nuova proposta, mai arrivata. Su La7 dovrebbe condurre un nuovo game show.