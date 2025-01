Amici Cucciolotti. Collezionare valori con le figurine della solidarietà

"Colleziona un futuro migliore" è il motto di “Amici Cucciolotti“ 2025 che per la nuova edizione presenta ricche novità e rubriche curiose e divertenti sugli animali. "L’album “Amici Cucciolotti“ è pensato per tutti coloro che desiderano un mondo migliore – sostiene l’editore Dario Pizzardi– e si impegnano per realizzarlo con i superpoteri dell’empatia, della lealtà, del rispetto e della solidarietà".

La collezione si compone di 460 figurine e 80 card. Con l’acquisto si sostengono diversi progetti di beneficenza, come l’acquisto di 12 nuovi autoveicoli di soccorso per l’Enpa (Ente, Nazionale Protezione Animali).

Amici Cucciolotti inoltre si impegna in Plastic Butters che ha per scopo l’analisi e la raccolta delle microplastiche che inquinano le acque del Mediterraneo e metteno in pericolo la vita di delfini, balena e altri animali marini.

Pizzardi editore dona inoltre migliaia di album e di figurine ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali italiani. "Figurina dopo figurina, completando il loro album, milioni di bambini non stanno semplicemente giocando, stanno diventando adulti responsabili che si prendono cura del pianeta e dei più fragili. Collezioniamo – conclude Pizzardi– non solo figurine, ma valori".