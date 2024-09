Amadeus riparte dal Nove. Show con Anna e Tananai

Doppio debutto il 22 settembre per Amadeus sul Nove, con Chissà chi è, nuovo titolo del gioco delle identità nascoste, e in prima serata con lo show Suzuki Music Party: sul palco la co-conduttrice Ilenia Pastorelli, primi ospiti confermati Anna, regina dell’estate con l’album Vera Baddie e con il singolo 30°, e Tananai, che proprio Amadeus ha lanciato a Sanremo. Ad annunciarlo è lo stesso conduttore, nel giorno in cui inizia ufficialmente la sua avventura alla corte di Discovery: chiuso il 31 agosto il contratto con la Rai, Ama festeggia con un reel su Instagram, mostrando il tasto nove sul telecomando e soprattutto lanciando un indizio, la maglietta con la faccia stampata di Fiorello con la scritta (al rovescio) “Wanted“, ricercato.

Una scherzosa forma di pressing sull’amico, in pausa sul divano dopo la fine dell’avventura di Viva Rai2! e magari un segnale della possibilità di un’incursione dello showman durante la serata evento.

"Oggi domenica 1° settembre è per me un giorno molto importante, è l’inizio della mia nuova avventura professionale", esordisce Ama nel video sui social. Primo appuntamento con Chissà chi è, nuova versione del format Identity da cui è stato tratto anche Soliti Ignoti: "Un gioco divertente che ho condotto per tanti anni, ricordate?" E sempre il 22 Ama raddoppia con Suzuki Music Party, in onda dall’Allianz Cloud di Milano: sul palco l’attrice Ilenia Pastorelli e quindici artisti, che presenteranno in anteprima brani inediti.