Amadeus e Rai, la scelta giusta?. Lo dirà il tempo

Amadeus ha lasciato la Rai o la Rai ha lasciato andare Amadeus? Una verità ci sarà ma, forse, non la sapremo mai. Solo il tempo ci dirà se la scelta del conduttore e quella della Rai, sono azzeccate o no. Accadde anche con Pippo Baudo quando lasciò la tv di Stato per trasferirsi a Canale 5. Il conduttore siciliano incassò un sacco di soldi ma, professionalmente, l’operazione si rivelò un flop clamoroso.

Come succede quasi sempre in questi casi, discussioni e polemiche non mancano. Personalmente, ho trovato inutile e antipatica quella relativa ai “raccomandati” dalla politica governativa. Leggere sui giornali e sui social nomi e cognomi di questi personaggi, non mi è piaciuto e mi è sembrata una cattiveria. Nessuno ci ha fatto e ci sta facendo una bella figura.