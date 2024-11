Alzek Misheff: come “Volare con le pinne“. Mostra a Roma e doc firmato Averina

È stato presentato ieri sera alla Casa del Cinema di Roma Volare con le pinne, il documentario di Maria Averina sulla vita e l’opera di Alzek Misheff. La serata dedicata all’artista bulgaro di 84 anni, naturalizzato italiano da più di cinquant’anni, è stata inaugurata da una mostra nel pomeriggio, seguita poi alle 20 dalla proiezione del documentario.

Attraverso un viaggio emozionante tra i due paesi, il film di Averina guida il pubblico attraverso il percorso di Misheff esplorando la sua ricerca di senso nell’arte e nella vita. Proiettato come film d’apertura al Master of Art 2024, Volare con le pinne ha ricevuto il Premio per il Miglior documentario Bulgaro assegnato dal Ministro degli Affari Esteri, oltre a una serie di riconoscimenti presso i principali festival cinematografici, tra cui il Premio per il Miglior Compositore a Petar Dundakov e il Premio per il Miglior Montaggio a Nina Altaparmakova.

Oltre a presentare i momenti salienti del ritorno di Misheff in Bulgaria, il film offre uno sguardo sulle sue mostre più recenti ed esplora il laboratorio creativo dell’artista, grazie anche ai ricchi archivi delle sue performance.