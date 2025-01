Alvaro Morata e Alice Campello: confermato il ritorno di fiamma dopo 5 mesi

Roma, 28 gennaio 2025 – È ufficiale: Alvaro Morata e Alice Campello ci riprovano! Il calciatore del Milan e l’influencer e founder del brand di cosmetici Masqmai sono tornati ad essere una coppia dopo una pausa che li ha tenuti lontani per circa cinque mesi. Gli indizi sul fatto che stesse tornando il sereno si rincorrevano già da un po’: il giocatore, nelle scorse settimane, aveva infatti modificato la sua immagine del profilo ufficiale sui social e, nello scatto scelto, compariva anche la (ex?) moglie. Campello, inoltre, è stata avvistata allo stadio durante la partita Milan – Parma del 26 gennaio, match in cui giocava anche Morata.

Le prime voci dalla Spagna

Dettagli social e presenze a bordo campo a parte, a parlare per primi di un ritorno di fiamma in maniera quasi ufficiale sono stati, nei giorni scorsi, i media spagnoli. Sembra infatti che i due siano stati avvistati più volte in compagnia per le vie di Madrid, la città che è stata la loro casa prima dell’arrivo di Morata al Milan. Sul presunto riavvicinamento si era espresso anche il giornalista Javier De Hoyos durante il programma spagnolo ‘Ni que fueramos’. De Hoyos ha, infatti, contattato proprio il diretto interessato Alvaro Morata che, confermando la notizia, ha ammesso che lui e la madre dei suoi figli si stanno attualmente dando una seconda possibilità.

La foto che conferma i rumors

In un’epoca in cui i social sono il primo mezzo di comunicazione, però, la reale certezza sull’amore ritrovato è arrivata grazie a Instagram. Tanto Alice Campello che Alvaro Morata hanno, infatti, condiviso sui loro profili personali un dolcissimo scatto in bianco e nero che li ritrae insieme. Nessuna didascalia se non un cuore, a suggellare il ritorno della serenità.

La rottura ad agosto 2024

L’annuncio della rottura tra il calciatore e l’influencer era arrivato lo scorso 12 agosto. In quell’occasione, entrambi avevano fortemente ribadito che la crisi non era stata causata da tradimenti o per la comparsa di terze persone ma solo per incomprensioni reciproche che avevano logorato il rapporto. I due, anche prima di questo riavvicinamento, erano sempre rimasti in ottimi rapporti.

Alvaro Morata (32 anni) e Alice Campello (29 anni) sono genitori di quattro bambini: i gemelli Leonardo e Alessandro, il piccolo Edoardo e l’ultimogenita Bella.