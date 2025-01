Almanacco del 30 gennaio: eventi storici, nati e morti illustri

Il 30 gennaio è una data che ha visto accadere numerosi eventi storici rilevanti. Uno degli eventi più significativi è stato l'assassinio di Mahatma Gandhi nel 1948, un evento che ha scosso il mondo intero. Gandhi, leader del movimento per l'indipendenza dell'India, fu ucciso a colpi di pistola da un estremista indù a Nuova Delhi. Un altro evento importante avvenuto il 30 gennaio è stato nel 1933, quando Adolf Hitler fu nominato Cancelliere della Germania, segnando l'inizio di una delle epoche più buie della storia mondiale. Infine, nel 1969, i Beatles tennero il loro ultimo concerto dal vivo sul tetto della sede della Apple Records a Londra, un evento che è diventato leggendario nella storia della musica.

Chi è nato il 30 gennaio

Tra le personalità nate il 30 gennaio, spicca Franklin D. Roosevelt, nato nel 1882. Roosevelt è stato il 32º Presidente degli Stati Uniti e ha guidato il paese durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale. Un altro personaggio famoso nato in questa data è stato Gene Hackman, attore statunitense noto per le sue interpretazioni in film come "Il braccio violento della legge" e "Gli spietati".

Chi è morto il 30 gennaio

Tra i personaggi famosi deceduti il 30 gennaio, ricordiamo il già citato Mahatma Gandhi, la cui morte nel 1948 ha segnato una perdita enorme per il movimento pacifista mondiale. Un'altra figura di rilievo scomparsa in questa data è stata Orville Wright, uno dei pionieri dell'aviazione, morto nel 1948.

Il proverbio del giorno

Il proverbio del 30 gennaio è "A gennaio, il sole è un lampo". Questo detto sottolinea la brevità delle giornate invernali, quando il sole appare per poco tempo e le ore di luce sono limitate.

Alba e tramonto del 30 gennaio

Il 30 gennaio, in Italia, l'alba è prevista intorno alle 7:30, mentre il tramonto avviene verso le 17:15. La luna sorge alle 10:00 e tramonta alle 23:00, trovandosi in fase di primo quarto.

Festività del 30 gennaio

Il 30 gennaio non è una data di festività nazionali in Italia, ma è celebrato come il Giorno della Memoria della Pace in India, in onore di Mahatma Gandhi e del suo messaggio di non violenza.