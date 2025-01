29 gennaio: eventi storici, nascite e curiosità dal nostro almanacco del giorno

Il 29 gennaio è una data che ha visto diversi eventi significativi nel corso della storia. Nel 1886, Karl Benz brevettò il primo motore a combustione interna per automobile, un'invenzione che avrebbe rivoluzionato il trasporto. Nel 1967, il Trattato sullo spazio extra-atmosferico fu firmato da Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica, stabilendo i principi per l'esplorazione pacifica dello spazio. Infine, nel 2002, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush tenne il suo discorso sullo Stato dell'Unione, introducendo il termine "Asse del Male".

Chi è nato oggi 29 gennaio

Il 29 gennaio ha dato i natali a numerose personalità di rilievo. Tra queste, il celebre attore americano Tom Selleck, noto per il suo ruolo nella serie TV "Magnum, P.I.". Un altro nato in questa data è il pittore francese Édouard Vuillard, famoso per i suoi dipinti post-impressionisti.

Chi è morto oggi 29 gennaio

Tra le figure di spicco scomparse il 29 gennaio, ricordiamo Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012): politico italiano, nono Presidente della Repubblica Italiana dal 1992 al 1999. Sempre il 29 gennaio di un anno fa scomparve Sandra Milo (1933-2024): attrice e conduttrice televisiva italiana, celebre per la sua carriera nel cinema e in televisione

Il proverbio del giorno 29 gennaio

Il proverbio del giorno è "Gennaio secco, erba a pecoraio". Questo detto riflette l'importanza di un gennaio asciutto per garantire pascoli verdi e rigogliosi nel corso dell'anno, sottolineando come le condizioni climatiche di inizio anno possano influenzare l'agricoltura.

Curiosità astronomiche del 29 gennaio

Il 29 gennaio, in Italia, l'alba avviene intorno alle 7:30, mentre il tramonto si verifica verso le 17:15. La luna sorge alle 9:00 e tramonta alle 20:00, trovandosi in fase di primo quarto.

Festività del 29 gennaio

Il 29 gennaio non presenta festività nazionali in Italia, ma è celebrato come il giorno di San Costanzo, patrono di Perugia, con eventi religiosi e celebrazioni locali.