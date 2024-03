Alex Britti, nuove date live in estate

Si stanno già scaldando i motori per il nuovo tour estivo di Alex Britti, dal titolo ‘Alex Britti Live 2024’. In programma ci sono diverse tappe in giro per l’Italia, alcuni appuntamenti che porteranno l’artista e i suoi musicisti a suonare e cantare in diverse occasioni, dalle arene alle piazze fino ai festival estivi all’aperto.

Le tappe del tour

Ecco le date che sono attualmente in programma per ‘Alex Britti Live 2024’.

- 5 luglio 2024: San Tammaro (CE), Real Sito di Carditello - 14 luglio 2024: Barletta (BAT), Fossato del Castello - 19 luglio 2024: Lugano, Blues to Bop - LongLake Festival - 3 agosto 2024: Porto Recanati (AN), Arena Beniamino Gigli - 18 ottobre 2024: Roma, Palazzo dello Sport

Il ritorno

Il 2023 per Britti ha segnato un ritorno sulle scene: - in estate hanno avuto successo i brani ‘Tutti come te’ e ‘Nuda’, oltre al tour; - a novembre dello scorso anno è stato accolto bene anche ‘Supereroi’, l’ultimo brano che rappresenta un mix di varie suggestioni e contaminazioni tra urban style, blues, pop, rap.

La biografia

Alex Britti è originario di Roma, dove chiuderà il suo tour 2024 a ottobre. C’è naturalmente grande attesa anche per quella data. Britti è nato nella Capitale – quartiere Monteverdi – nel 1968. Festeggia il compleanno il 23 agosto. Ha iniziato a suonare la chitarra da bambino.

La sua passione non solo non è scomparsa con l’adolescenza, anzi si è rafforzata, a tal punto che quando aveva 17 anni ha lanciato la sua prima band con cui ha cominciato a esibirsi nei locali romani, facendosi conoscere dal pubblico. Sempre più noto e apprezzato nell’ambiente del blues americano, Alex Britti ha fatto da supporter a molti artisti statunitensi di quel genere musicale, come Miles, Preston e Jones, mentre erano di passaggio in Italia. I primi passi in campo discografico, per Britti, sono stati nel 1992. Ma il trampolino di lancio c’è stato nel 1998 con il brano ‘Solo una volta’ tratto dall’album ‘It.Pop’. Un successo.

Televisione

- L’anno seguente l’artista ha partecipato a Sanremo con ‘Oggi sono io’, vincendo tra i Giovani. La canzone ha avuto cover importanti, su tutte quella di Mina. - Nel 2001 è tornato all’Ariston con ‘Sono contento’ (settimo), nel 2003 con ‘Settemila caffè’ (terzo) e nel 2006 – categoria Uomini – con ‘Solo con te’ con Max Gazzè (non sono arrivati in finale). Nel 2015 Britti ha gareggiato con ‘Un attimo importante’ (undicesimo) duettando con i DikDik sulle note di ‘Io mi fermo qui’ nella serata delle cover. - Nel 2017 ha partecipato alla prima edizione di ‘Celebrity MasterChef’. - Nel 2018 è stato uno dei professori ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. - Nel 2023 a Sanremo ha cantato al fianco di LDA ‘Oggi sono io’.

Vita privata

Alex Britti è un tipo riservato. Sappiamo che ha avuto una storia d’amore durata un anno, nei primi anni Duemila, con la showgirl e cantante Luisa Corna. Oggi è padre di Edoardo, avuto nel 2017 con una ragazza, Nicole, più giovane di lui di 22 anni. I due si sono sposati e si sono separati quando il piccolo aveva due anni.