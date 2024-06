Alessandro Greco e Greta Mauro, chi sono i conduttori di ‘Unomattina estate’

‘Unomattina Estate’, cominciato il 3 giugno, terrà compagnia ai telespettatori di Rai 1 fino al 6 settembre. Il programma sta andando in onda durante tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11.30. Così come è stato per la versione invernale, anche questa estiva dedicherà spazio ai 70 anni del servizio pubblico. In studio o in collegamento intervengono vari esperti sui temi più disparati. A guidare ‘Unomattina estate’ sono Alessandro Greco e Greta Mauro.

Alessandro Greco

Originario della Puglia (precisamente di Grottaglie, in provincia di Taranto), Greco ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come concorrente di uno show di successo negli anni ’90, dal titolo 'Stasera mi butto'. La sua grande svolta è arrivata nel 1997, quando aveva appena 25 anni e ha ricevuto l’incarico di condurre un programma musicale diventato un cult, 'Furore', per cui, nel 1998 ha vinto uno dei Telegatti assegnati dalla rivista ‘TV Sorrisi e Canzoni’. ‘Furore’ è andato in onda per cinque edizioni.

Successivamente, Greco ha guidato altre trasmissioni che hanno avuto riscontri importanti presso il pubblico come 'Il Gran Concerto', il 'Festival di Castrocaro' e 'Miss Italia', 'Colorado' nel pre-serale di Rai 1, 'Portami al mare, fammi sognare', 'Una canzone per te'. Tra i suoi progetti più recenti in TV, Alessandro Greco è tornato a condurre vari quiz game show, tra cui 'Zero e Lode!', 'Dolce Quiz' e 'Cook40'.

Ha partecipato come concorrente a diversi reality e talent show come ‘La Talpa’, ‘Tale e Quale Show’, ‘Il Cantante Mascherato’. Greco ha anche significative esperienze in radio. Su RTL 102.5 ha condotto il programma 'Chi c’è c’è chi non c’è non parla' e 'No Problem W l’Italia' con Charlie Gnocchi e Federico Vespa. Per quanto riguarda la sfera privata, il conduttore sta insieme da anni alla showgirl Beatrice Bocci, arrivata seconda a Miss Italia dopo Alessandra Meloni nel 1994. I due si sono sposati il 29 settembre 2008 con rito civile e il 6 aprile 2014 con cerimonia religiosa. Hanno due figli: Alessandra, avuta da Beatrice in una precedente relazione, e Lorenzo.

Greta Mauro

Classe 1976, romana, Greta Mauro festeggia il compleanno l’8 ottobre. Dopo la maturità classica, ha proseguito i suoi studi in Scienze Politiche all'Università La Sapienza. Tra i suoi primi importanti incarichi professionali c’è l'essere stata inviata di Michele Santoro per ‘Annozero’. Da lì alla conduzione il passo è stato breve. Nel 2009, Mauro è stata al timone di 'Atlantide – Storie di uomini e di mondi' su LA7, un documentario storico che ha presentato, dal 2011, insieme al geologo Mario Tozzi.

Passata a Rai 2, ha collaborato al talk show politico 'Virus – Il contagio delle idee', curando la sezione social e web accanto a Nicola Porro. La loro coppia professionale si è poi spostata su Canale 5, dove hanno condiviso la conduzione di 'Matrix' e 'Matrix Prime – La sfida dei Leader', per l’elezione della Camera dei Deputati nel 2018.

Nel 2021 Greta Mauro è tornata in Rai, entrando nel cast della 10ª edizione del talk show 'Estate in diretta'. L'anno seguente ha condotto insieme a Fabio Gallo 'Linea Verde Link', spin-off del celebre programma di Rai 1 dedicato all’eccellenza del Made in Italy, per non dimenticare la 'Biblioteca dei Sentimenti' con lo scrittore Maurizio de Giovanni. Ha presentato anche 'Top – Tutto quanto fa tendenza', un rotocalco che esplora la moda e le eccellenze italiane.

Oltre alla televisione, in radio, nel 2023 ha condotto 'Siesta' su Rai Radio2 con Barty Colucci. È sposata con Giulio Senni, amministratore di una rinomata azienda agricola. Insieme hanno due figli, Benedetto e Teresa.