“Alberto Sordi Family Award“ per Pupi Avati, Ballantini, Isoardi

Parata di star di cinema, tv, musica, giornalismo e imprenditoria per l’”Alberto Sordi Family Award 2023”, il riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino del grande attore. Quest’anno, per il ventennale della scomparsa dell’Alberto nazionale, il premio si è svolto nel Gran Teatro Alberto Sordi di MagicLand, a Valmontone, cittadina a pochi chilometri da Roma che diede i natali al padre e al nonno dell’attore che in paese faceva il fornaio.

Tra i premiati 2023 il maestro Pupi Avati; il pittore e attore-trasformista Dario Ballantini; lo scrittore di thriller storici Lorenzo Beccati; la presentatrice tv Elisa Isoardi (nella foto con Righetti); il rapper MezzoSangue.