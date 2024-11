Aggiungi cinquant’anni a tavola. Il musical festeggia con Cuccarini

Era l’8 dicembre 1974 e, con una telefonata di Dio in scena, debuttava al Sistina di Roma Aggiungi un posto a tavola, titolo destinato a diventare un caposaldo della commedia musicale italiana e uno dei più grandi successi di Garinei e Giovannini, che lo scrissero con Jaja Fiastri, affidando le musiche ad Armando Trovajoli e le coreografie a Gino Landi. In scena, nei panni di Don Silvestro, c’era Jhonny Dorelli, insieme a Bice Valori e Paolo Panelli. Oggi quel capolavoro festeggia 50 anni (ma anche oltre due milioni di spettatori in otto edizioni in Italia più altre 32 per il mondo) con la coppia Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini, ovvero il parroco che deve costruire un’arca per salvare l’umanità da un secondo diluvio universale e Consolazione, la ragazza di facili costumi redenta dall’amore. La nuova edizione, realizzata da Alessandro Longobardi sarà a roma, al Brancaccio, dal 29 novembre e poi in tournée fino a marzo.