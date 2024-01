Affari di Famiglia, è morto Adam Harrison, figlio del boss Rick Harrison: “Sarai sempre nel mio cuore”

Roma, 20 gennaio 2024 - Grave lutto in "Affari di famiglia", lo show statunitense trasmesso in chiaro su Cielo: è morto Adam Harrison, il figlio del protagonista Rick Harrison, ne ha dato notizia per primo il canale Tmz. Lo show "Pawn Stars" è stato trasmesso originariamente dal 2009 sul canale History, e in Italia è arrivato nel 2010 sulla corrispondente rete tv. Infine e approdato da settembre 2017 su Blaze e Cielo.

La serie è ambientata nel Gold & Silver Pawn Shop, un negozio dei pegni di Las Vegas, dove lo staff guidato da Richard Harrison, "il Vecchio", insieme ai suoi figli Rick "la Volpe" e Corey "lo Smilzo", e col contributo di Austin "Chumlee" Russell ,ogni puntata valuta gli oggetti che gli vengono proposti dagli avventori, cercando di abbassare il prezzo, non senza discutere, per poi acquistarli a poco e guadagnarci qualcosa rimettendoli in vendita.

Lo show è molto famoso in diversi Paesi, e la notizia scomparsa di Adam Harrison, uno dei figli di Rick, ha fatto il giro del mondo. Adam, 39 anni, però aveva lasciato l'attività del padre e dei fratelli da tempo, e come sottolinea Tmz, non era mai stato realmente coinvolto nello show di famiglia.

Il padre ha postato su Instagram una foto assieme al figlio scomparso, e la dedica: “Sarai sempre nel mio cuore! Ti amo Adam”.

Adam, sempre secondo quanto scrive il sito di gossip Usa, in base a quanto ha riferito un membro dello staff di Pawn Stars, sarebbe morto per overdose nei giorni scorsi, senza però dove e quando è avvenuto il decesso del 39enne. Di Adam inoltre si sa poco, oltre al fatto che negli anni ha tentato vari mestieri, tra le quali anche l'idraulico. La polizia di Las Vegas ha aperto un'indagine, e si attende l'autopsia per confermare la causa del decesso.