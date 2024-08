Aerosmith, cancellate tutte le date del tour: Tyler senza voce. Come ottenere il rimborso dei biglietti

Roma, 4 agosto 2024 – Avrebbe dovuto essere l’ultimo tour della band, quello della consacrazione per i 50 anni di carriera e dell’addio a milioni di fan. E invece gli Aerosmith sono costretti a interrompere la tournée e annunciare la della cancellazione di tutte le tappe restanti. La notizia arriva dopo numerosi rinvii delle date in programma: l'ultima volta che la band è salita sul palco è stata lo scorso settembre a Elmont (New York). A comunicare lo stop del tour è la stessa band di Dream On, Love in an Elevator e Janiès Got a Gun: “I problemi alle corde vocali di Steven Tyler sono irrecuperabili”.

Aerosmith: addio al palco

Nel 2017 gli Aerosmith avevano dato vita all'Aero-Vederci Baby, un Farewell Tour di quelli che sembrano non finire mai e che avrebbe dovuto andare avanti almeno fino al prossimo febbraio. "È stato l'onore della nostra vita fare che la nostra musica fosse parte della vostra”, ha dichiarato il gruppo in un lungo post su Instagram. “Era il 1970 quando una scintilla di ispirazione divenne gli Aerosmith. Grazie a te, la nostra Armata Blu, quella scintilla ha preso fuoco ed è rimasta accesa per oltre cinquant'anni. Alcuni di voi sono con noi fin dall’inizio e tutti voi siete il motivo per cui abbiamo fatto la storia del rock ‘n’ roll. In ogni club, in ogni grande tour e nei momenti grandiosi e privati, ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite. Abbiamo sempre desiderato lasciarti a bocca aperta mentre ci esibivamo”.

Tyler senza voce

Quindi la giustificazione di una decisione sofferta ma necessaria. “Come sai – prosegue il post –, la voce di Steven è uno strumento come nessun altro. Ha trascorso mesi lavorando instancabilmente per riportare la sua voce al livello in cui si trovava prima dell'infortunio. Lo abbiamo visto lottare nonostante avesse la migliore squadra medica al suo fianco. Purtroppo è chiaro che un recupero completo dal suo infortunio vocale non è possibile. Abbiamo preso la decisione straziante e difficile, ma necessaria – come gruppo di fratelli – di ritirarci dal palco dei tour”. Infine i ringraziamenti ai “migliori fan del pianeta Terra” e l’invito a continuare ad ascoltare la musica degli Aerosmith "ad alto volume, ora e sempre”. “Siamo grati oltre ogni dire a tutti coloro che sono stati entusiasti di mettersi in viaggio con noi un'ultima volta. Sono grato al nostro equipaggio esperto, al nostro incredibile team e alle migliaia di persone di talento che hanno reso possibili le nostre corse storiche. Continua a sognare. Hai realizzato i nostri sogni”.

Come avere il rimborso dei biglietti

Per quanto riguarda il rimborso dei biglietti: chi li ha acquistati tramite Ticketmaster sarà rimborsato automaticamente senza dover fare nulla. Mentre chi ha acquistato tramite siti di rivendita di terzi come SeatGeek, StubHub, VividSeats, e altri ancora, dovrà contattare il punto di acquisto per maggiori dettagli sulla richiesta di rimborso.