Addio al regista di Jesus Christ

Lutto a Hollywood: è morto a 97 anni il regista canadese Norman Jewison. Ha diretto film memorabili come ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’, ‘Il violinista sul tetto’, ‘Rollerball’, ‘Agnese di Dio’ e ‘Stregata dalla luna’

Tra gli anni Sessanta e gli Ottanta Jewison – autore progressista di un cinema di impegno civile e tecnicamente molto innovativo – ha collezionato una serie di meritati successi e sette candidature agli Oscar, oltre all’Orso d’argento alla regia nel 1988 al Festival di Berlino per ‘Stregata dalla luna’ e al prestigioso premio Irving G. Thalberg, assegnatogli nell’ambito degli Academy Awards nel 1999 come riconoscimento alla carriera. Da regista era noto per esser riuscito a strappare grandi performance ai suoi attori, dodici dei quali sono stati candidati anche loro ai premi più illustri del mondo del cinema.