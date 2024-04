Addio a Lourdes Portillo, regista messicana e attivista sociale

La regista messicana Lourdes Portillo, nota per il suo attivismo sociale, autrice del documentario Il diavolo non dorme mai e del film candidato all’Oscar Las Madres - Le madri di Plaza de Mayo, è morta sabato 20 aprile nella sua casa di San Francisco, in California, all’età di 80 anni.

Portillo è stata una cineasta impegnata in opere incentrate su storie latinoamericane. Con il suo lavoro di scrittura, regia e produzione, si è concentrata su documentari che univano modalità di narrazione per trattare temi dell’identità e della giustizia sociale negli Stati Uniti e in America Latina. Las Madres - Le madri di Plaza de Mayo, 1985, racconta il dramma delle madri dei desaparecidos argentini che protestavano settimanalmente nella Plaza de Mayo di Buenos Aires durante la dittatura militare tra il 1976 e il 1983. Il diavolo non dorme mai (1994) è incentrato sulle indagini della regista sulla morte dello zio in Messico.