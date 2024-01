"Addio a Françoise Bornet, l'eterna protagonista del celebre bacio di Parigi"

Si è spenta a 93 anni Françoise Bornet, protagonista della celebre fotografia del bacio dell’Hotel de Ville, il comune di Parigi, scattata da Robert Doisneau nel 1950. Françoise si è conquistata l’eternità per quell’istantanea in bianco e nero in cui il celebre fotografo francese Doisneau (1912-1994) la immortalò mentre baciava il suo compagno di allora, Jacques Corteaux, studente di recitazione come lei. Era la primavera del 1950, in pieno secondo dopoguerra, e la protagonista femminile di quel bacio romantico passato alla storia aveva solo venti anni.

La rivista Life aveva incaricato Doisneau di realizzare un reportage sugli innamorati di Parigi: Doisneau fece mettere in posa Françoise e Jacques, scattò, ma in un primo momento la fotografia fu dimenticata finché negli anni ’80 non venne stampata su cartoline, poster, tazze e altri gadget, diventando il simbolo per eccellenza della Parigi romantica. Lo sfruttamento commerciale portò nel ’93 Françoise – che lasciato Corteaux aveva sposato il suo vero grande amore, il regista Alain Bornet – a rivendicare una percentuale per la riproduzione della sua immagine. La giustizia tuttavia le negò quanto richiesto, sostenendo che il suo volto non era chiaramente riconoscibile.