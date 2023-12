Addio a Craveri, nipote di Croce

Addio allo storico Piero Craveri, nipote di Benedetto Croce. Figlio di Raimondo Craveri ed Elena Croce, aveva 85 anni. La sua tesi sui "giuristi pre-vichiani napoletani" era stata pubblicata nel 1963 sugli Annali di storia del diritto. Nella decima legislatura era stato eletto senatore nel gruppo radicale. Ha ricoperto cariche in Campania e a Napoli, e ha insegnato per anni all’Università Federico II. Per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano Craveri, "nel solco del grande nonno, Benedetto Croce, è stato uno studioso rigoroso che aveva chiaro il valore del liberalismo e della democrazia".