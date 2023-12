Acconciati per le Feste, i party hair da rifare a casa

Manca sempre meno a Natale e alle feste di fine anno. Oltre ai menù di pranzi e cene con parenti e amici, tante persone stanno ragionando anche su look e acconciature. Il concetto di hair styling nelle festività, in epoca contemporanea, è molto diverso rispetto al passato. Le pettinature moderne, anche se richiamano tendenze del passato, si presentano meno impostate e strutturate e più libere e dinamiche. In effetti basta poco per avere una chioma più chic, in una decina di minuti e in pochi passaggi.

Onde

Soprattutto se si hanno i capelli lunghi, vincono le onde, più o meno definite, a seconda del tipo di capello e delle preferenze. Kate Middleton è l’esempio concreto di come si possa portare hair waves alla moda, rimanendo impeccabili e sofisticate. Alla principessa del Galles piacciono soprattutto ampie e morbide, da farsi fare in salone o da replicare anche a casa propria con una buona piastra fai-da-te e un po’ di pratica. Le onde possono essere fatte anche per i semi-raccolti, da completare magari con qualche accessorio gioiello, luminoso e scintillante.

I raccolti

Se si preferisce raccogliere i capelli, code alte o basse e chignon sono evergreen intramontabili, soprattutto se sono proposti con un tocco contemporaneo. La sleek ponytail, per esempio, è una versione extra-liscia perfetta per capelli lunghi, con una coda bassa tirata con un finish lucido, ideale per le occasioni speciali. Per fissare l’acconciatura e renderla più luminosa si possono utilizzare prodotti come creme e spray. Lo chignon può essere strettissimo o più morbido, alto o basso, rigoroso o informale, a seconda delle occasioni e dei gusti.

Caschetto

Il bob è comodo, elegante e sofisticato. Hailey Bieber, ad esempio, lo ha reso il suo taglio distintivo. In occasione di eventi importanti, è possibile vivacizzare il bob con onde leggere, creando una versione moderna del classico styling mosso di molte dive hollywoodiane del passato. Accessori come maxi cerchietti si abbinano bene al bob, donando un tocco elegante.

Vintage

Per adottare un look retrò ispirato specificamente agli anni '20, '40 e '50, si può optare per un carré ondulato. Ci sono due metodi possibili: si possono usare bigodini con diametro stretto da arrotolare sui capelli umidi, lasciandoli asciugare e pettinando i capelli con le dita, oppure, sui capelli precedentemente asciugati, si può adoperare un ferro arricciacapelli con diametro stretto o la piastra, facendola ruotare ad hoc sulle singole ciocche. Il particolare che fa ulteriore differenza, in questo caso, è la riga laterale.

Accessori

Infine, per le Feste 2023, tornano di moda – così come si è visto nell’abbigliamento, nei mesi scorsi – anche i fiocchi in velluto, in seta o tempestati di strass e fermagli particolari che possano far brillare ancora di più la propria figura in momenti e serate di gioia e condivisione.