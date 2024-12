Natale coi fiocchi: tutti gli accessori per acconciature chic e glamour

Con l’arrivo di cene, pranzi e altri festeggiamenti natalizi, trovare l’acconciatura giusta può diventare impegnativo. Un’idea potrebbe essere indossare accessori per capelli in grado di trasformare la pettinatura più semplice in un look elegante e festivo. Cerchietti, fasce, fiocchi e mollette con strass sono i protagonisti di questa stagione, perfetti per brillare in poco tempo e senza fatica. Materiali come raso, velluto, tartan, perle e strass si confermano i preferiti per le acconciature natalizie. Questi dettagli regalano un tocco raffinato e glamour, adattandosi a ogni occasione, dalle serate eleganti ai pranzi in famiglia.

Fiocchi

Nessun accessorio evoca la magia delle feste come un fiocco. Perfetto per adornare semi raccolti o code di cavallo, si abbina facilmente all’outfit grazie a tessuti come velluto o tartan nei colori tipici del Natale: bordeaux, verde bosco, oro, argento, blu notte, rosso o nero.

Mollette e fermagli

Le mollette decorate sono sinonimo di eleganza bon ton. Si possono scegliere clip laterali impreziosite da strass, perle o dettagli metallici in oro e argento. Per un look più creativo, si possono usare fermagli floreali nei toni natalizi. Perfetti per raccolti elaborati o per la mezza coda, aggiungono un tocco di luce senza eccessi.

Cerchietti e fasce

Cerchietti e fasce sono un must-have versatile e facile da indossare. Per le feste, meglio optare per modelli che catturano la luce, come quelli tempestati di strass o paillettes, detti crown jewel, per la loro vaga somiglianza ai gioielli della corona. Si portano su capelli sciolti per un look rétro ispirato agli anni ’60, oppure con morbide fasce in velluto per uno stile minimal, ma sofisticato.

Hair cuff

Gli hair cuff sono accessori gioiello che si applicano sopra l’elastico, trasformando anche la coda più semplice in una pettinatura sofisticata. Sono ideali per chi cerca un dettaglio raffinato e d’effetto, senza rinunciare alla praticità.

Pettine gioiello

Un altro accessorio elegante e versatile per le acconciature per le Feste è il pettine gioiello, abbinato soprattutto a semi raccolti, chignon o capelli sciolti con onde morbide. Si inserisce facilmente tra le ciocche e può fare la differenza se impreziosito da strass, cristalli o perle. Lo si usa lateralmente per un look romantico, oppure lo si posiziona poco sopra la nuca per completare uno chignon basso o un raccolto morbido.

Consigli

L’armonia tra accessori e outfit è un aspetto fondamentale. Su abiti semplici, si può osare con particolari vistosi, come strass e perle, mentre con capi e vestiti già decorati è meglio mettere accessori più sobri, in modo da mantenere sempre l’equilibrio. Se si decide di combinare tra loro più accessori diversi, occorre rispettare una certa coerenza stilistica, evitando di appesantire l’insieme. Ad esempio, oltre a un pettine gioiello sulla nuca si può essere aggiungere su un lato una molletta dello stesso stile. La scelta delle dimensioni giuste è altrettanto importante: accessori troppo grandi, su capelli corti o sottili, così come quelli piccoli su chiome spesse e folte rischiano di risultare sproporzionati.