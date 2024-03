Le gemelle siamesi e il fatidico ‘sì’: Abby Hensel si è sposata. La loro storia ha fatto il giro del mondo

New Germany (Stati Uniti), 28 marzo 2024 – Con la loro storia avevano commosso il mondo, e ora tornano a farlo con un bellissimo annuncio: Abigail Hensel si è sposata. Insieme alla sorella Brittany è diventata celebre nel 1996, quando nella trasmissione di Oprah Winfrey hanno raccontato la loro particolare vita da gemelle siamesi. Nel 2012, le sorelle sono state al centro di un documentario sulla rete americana Tlc, che le ha seguite nella loro quotidianità tra la laurea al college, le lezione di guida e un viaggio in Europa. La loro vita è andata avanti da allora, e attualmente lavorano come maestre in una scuola elementare in Minnesota.

A raccontare le nozze di ‘Abby’ è Today, che le avrebbe organizzate in massima segretezza nel 2021. A chiederle la mano è stato Joshua Bowling, un infermiere ed ex militare medagliato. L’uomo ha una figlia da una precedente relazione. Le due ragazze e lo sposo hanno condiviso foto della cerimonia e della successiva festa sui social.

Abby e Brittany sono gemelle siamesi dicefale, un caso molto raro considerando che coloro che nascono in questa condizione raramente sopravvivono fino all’età adulta. Le due sorelle condividono infatti il fegato, la vescica, la gabbia toracica e il sistema riproduttivo, avendo invece una colonna vertebrale e un cuore ciascuna. Nel 1990, anno della loro nascita, i genitori rifiutarono di procedere con un’operazione chirurgica, in quanto le possibilità che sopravvivessero – soprattutto insieme – erano piuttosto basse. “Come avremmo mai potuto scegliere solo una delle due?”, dichiarò il padre in un’intervista a Time nel 2001.

Insomma, una storia di vita bellissima, di cui ci si chiede il proseguo. In passato, Abby e Brittany non hanno escluso la possibilità di diventare mamme un giorno: “Si tratta di qualcosa che potrebbe accadere perché i loro organi riproduttivi funzionano correttamente”, ha affermato la madre delle gemelle.